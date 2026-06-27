VIDEO | Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor
Lucrările de asfaltare pe sectorul din județul Alba al Drumului Național (DN) 14 B au continuat și în zilele cu căldură excesivă.
Sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 15.00, în zona lucrărilor temperatura înregistrată era de 33 de grade Celsius la umbră.
DN 14B este un drum național din România care leagă localitățile Teiuș, Blaj și Axente Sever, traversând județele Alba și Sibiu. Traseul are o lungime de aproximativ 58 km și pornește din DN1 (E81) în zona Teiuș.
Drumul trece prin mai multe sate și orașe, fiind important pentru legătura dintre Valea Târnavelor și zona Mureșului.
Circulația pe DN 14 B este în general moderată, cu porțiuni unde viteza este redusă din cauza localităților traversate.
video: DRDP Cluj
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