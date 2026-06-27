Actualitate

VIDEO | Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de Valea Târnavelor

Lucrările de asfaltare pe sectorul din județul Alba al Drumului Național (DN) 14 B au continuat și în zilele cu căldură excesivă.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 15.00, în zona lucrărilor temperatura înregistrată era de 33 de grade Celsius la umbră.

DN 14B este un drum național din România care leagă localitățile Teiuș, Blaj și Axente Sever, traversând județele Alba și Sibiu. Traseul are o lungime de aproximativ 58 km și pornește din DN1 (E81) în zona Teiuș.

Drumul trece prin mai multe sate și orașe, fiind important pentru legătura dintre Valea Târnavelor și zona Mureșului.

Circulația pe DN 14 B este în general moderată, cu porțiuni unde viteza este redusă din cauza localităților traversate.

video: DRDP Cluj

 

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 iunie 2026

De

Cum trecem mai ușor peste caniculă: Medicii recomandă hidratare și evitarea expunerii la soare Ministerul Sănătăţii a transmis  o serie de recomandări ale medicilor către populaţie pentru a trece cu bine peste valul de caniculă cu care se confruntă România zilele acestea. „Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu […]

Citește mai mult

Actualitate

Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

27 iunie 2026

De

Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un bărbat în vârstă de 29 de ani, din localitatea Stânceni, județul Mureș, a fost depistat de polițiști conducând un autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 26 spre 27 iunie […]

Citește mai mult

Actualitate

Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent al Moscovei”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 ore

în

27 iunie 2026

De

Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent al Moscovei” Maia Sandu afirmă că inițiativa legislativă privind unirea Republicii Moldova cu România, lansată de S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, are ca scop „discreditarea ideii de unire”. Ea afirmă că proiectul, adoptat tacit […]

Citește mai mult