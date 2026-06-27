INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara)

Detașamentul de pompieri Sebeș din cadrul ISU Alba intervine în acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe raza localității Curpeni, a transmis ISU Alba sâmbătă, 27 iunie 2026, la ora 15.47.

Potrivit primelor informații, incendiul se manifestă la o locuință, iar forțele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru limitarea extinderii focului și protejarea proprietăților din apropiere.

La fața locului acționează:

2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Detașamentului Geoagiu

1 echipaj de prim ajutor calificat (SMURD)

Intervenția este în desfășurare.

foto: arhivă, cu rol ilustrativ

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