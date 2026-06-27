Care este formula de echipă cu care Viitorul Sântimbru abordează „finala” pentru Liga 3

Viitorul Sântimbru este foarte aproape de cea mai mare performanță din istoria clubului, după victoria cu 3-1 obținută în turul barajului de promovare în Liga 3 împotriva formației Academica Transilvania Târgu Mureș.

Returul, o adevărată finală, este programat sâmbătă, 27 iunie 2026, de la ora 17.30, pe propria arenă, la Galtiu.

Echipa din Sântimbru se află în fața unui sezon istoric, în care a cucerit în premieră titlul de campioană a județului Alba și Cupa României – faza județeană, iar promovarea ar completa o triplă de excepție.

Partida are o încărcătură emoțională aparte, deoarece fostul căpitan Eugen Hălălae, simbol al clubului timp de 17 ani, va fi omagiat cu ocazia retragerii din activitate.

Formula de start a favoritei la promovarea în eșalonul terț este:

Viitorul Sântimbru (Antrenor: Adrian Bicheși): Lazăr – Pop, Popa, I. Grozav, Kosmyna, Goguța, Goangă, Lupșan, Voic, Domșa, Ivașcu. Rezerve: Barna, Popescu, Birk, Budin, Boca, Nistor, Pașca, Catană, Epure, Muntean, Petrașcu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)