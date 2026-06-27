Care este formula de echipă cu care Viitorul Sântimbru abordează „finala” pentru Liga 3
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VIDEO: Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă victoria cu Academica Transilvania Târgu Mureș
Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3! Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Dublă victoria cu Academica Transilvania Târgu Mureș, 2-0 în retur, la Galtiu Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3, în premieră! Trupa din Galtiu a realizat triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Campioana Albei a trecut la partida de […]
27 iunie, ziua în care România l-a pierdut pe Nicolae Linca, originar din Alba, singurul campion olimpic la box al țării
27 iunie, ziua în care România l-a pierdut pe Nicolae Linca, originar din Alba, singurul campion olimpic la box al țării Pe 27 iunie se comemorează dispariția Nicolae Linca, personalitate emblematică a sportului românesc și, până în prezent, singurul boxer român care a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice. Moartea sa, la 27 iunie […]
Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști
Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Portarul Rareș Similie și mijlocașul Raul Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir, în ediția 2026/2027! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Citește și: FOTO: Rezultat excelent pentru „leuți”! LPS Sebeș Under 11, locul 3 la puternicul turneu […]
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Asfaltare la peste 30 de grade pe DN 14B, în Alba: Lucrări „încinse” pe drumul care leagă zona Mureșului de...
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„Focul de tabără”, soi creat de dr. ing. Wagner István, părintele trandafirilor din România, desemnat „Trandafirul anului 2026” la Sărbătoarea...
Un soldat român din Jidvei, dispărut în Crimeea în 1944, declarat oficial decedat după 82 de ani de la dispariție
Un soldat român din Jidvei, dispărut în Crimeea în 1944, declarat oficial decedat după 82 de ani de la dispariție...
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INCENDIU în Oiejdea: Baloți de paie, cuprinși de flăcări. Importante efective de pompieri mobilizate Un incendiu a izbucnit sâmbătă după...
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara)
INCENDIU în comuna Ceru-Băcăinți: Focul a cuprins o locuință din Curpeni. Intervin și pompieri din Geoagiu (Hunedoara) Detașamentul de pompieri...
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FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
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Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
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Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...