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VIDEO | Cine este Prima Regină a Rozelor din Aiud: A fost încoronată la Sărbătoarea Rozelor 2026

Lucian Dărămuș

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Cine este Prima Regină a Rozelor din Aiud: A fost încoronată la Sărbătoarea Rozelor 2026

Imola Bakk, fiica familiei Bakk din Ciumbrud, una dintre familiile care duc mai departe tradiția cultivării trandafirilor, este prima Regină a Rozelor și ambasadoarea Tărâmului Trandafirilor pentru anul acesta.

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„Ea va reprezenta cu mândrie frumusețea, tradiția și ospitalitatea celui mai parfumat loc din România”, au precizat sâmbătă, 27 iunie 2026, reprezentanții Primăriei Aiud.

În fiecare an, în ultimul weekend al lunii iunie, mii de turiști din întreaga țară ajung pe Tărâmul Trandafirilor pentru a descoperi povestea unică a rozelor de la Ciumbrud și frumusețea unui loc unde tradiția cultivării trandafirilor se transmite din generație în generație.

Ediția 2026 a Sărbătorii Rozelor a început sâmbătă, 27 iunie 2026 și se va desfășura și pe parcursul zilei de duminică, 28 iunie 2026.

Ciumbrudul este recunoscut drept Capitala Trandafirilor, iar peste 80% din trandafirii produși în România provin de aici.

De generații întregi, localnicii cultivă trandafiri pe zeci de hectare, transformând această așezare într-un reper național al horticulturii.

În perioada înfloririi, câmpurile spectaculoase de trandafiri oferă priveliști impresionante, comparabile cu celebrele câmpuri de flori din Olanda.

foto-video: Cosmin Szekely

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