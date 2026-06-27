VIDEO | Femeie de 37 de ani, din Aiud, REȚINUTĂ pentru conducere sub influența alcoolului: A provocat un accident
Femeie de 37 de ani, din Aiud, REȚINUTĂ pentru conducere sub influența alcoolului: A provocat un accident
Sâmbătă, 27 iunie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o femeie, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Aiud, cercetată pentru conducere sub influența alcoolului.
Sâmbătă, 27 iunie 2026, n jurul orei 06.10, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Tudor Vladimirescu, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că o femeie, în vârstă de 37 de ani, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Aiud, intrând în coliziune cu acesta.
Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.
Conducătoarele auto au fost testate cu aparatul etilotest, iar în cazul femeii, în vârstă de 37 de ani, a rezultat valoarea de 1.02 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital în vederea stabilirii alcoolemiei. În cazul femeii, în vârstă de 45 de ani, rezultatul a fost negativ.
Cercetările sunt continuate.
video: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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