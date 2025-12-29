INCENDIU în Micești, la o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale
INCENDIU în Micești la o anexă gospodărească. Pompierii intervin cu două autospeciale
Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu de pe strada Cumpenei, Micești, astăzi, 29 decembrie.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu in loc. Micești, str. Cumpenei.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodarească.
Forte alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba
Incendiul a fost stins.
Incendiul s-a manifestat la o anexă gospodarească (șopron) pe o suprafata de aprox. 15 mp.
Fara victime.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
