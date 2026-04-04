INCENDIU în Lupșa: Focul a cuprins acoperișul unei anexe-atelier și un grajd

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026, la Lupșa.

„Secția de de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Lupșa.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Lupșa”, a transmis iSU Alba la ora 6.15.

UPDATE, ISU Alba, ora 6.38:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul unei anexe (atelier) și la un grajd aflat în proximitate.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

Fără victime.

UPDATE, ISU Alba, ora 6.46:

Incendiul este localizat.

Suprafața totală afectată de incendiu este de aproximativ 130mp.

Se intervine în continuare pentru stingerea în totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

foto: arhivă (rol ilustrativ)

