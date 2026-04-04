INCENDIU în Lupșa: Focul a cuprins acoperișul unei anexe-atelier și un grajd

INCENDIU în Lupșa: Focul a cuprins acoperișul unei anexe-atelier și un grajd

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026, la Lupșa.

„Secția de de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Lupșa.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțele alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Lupșa”, a transmis iSU Alba la ora 6.15.

UPDATE, ISU Alba, ora 6.38:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la acoperișul unei anexe (atelier) și la un grajd aflat în proximitate.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

Fără victime.

UPDATE, ISU Alba, ora 6.46:

Incendiul este localizat.

Suprafața totală afectată de incendiu este de aproximativ 130mp.

Se intervine în continuare pentru stingerea în totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

foto: arhivă (rol ilustrativ)

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale”. „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

