INCENDIU în Geoagiu de Sus: Au luat foc mai mulți baloți de lucernă

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

Un incendiu a izbucnit vineri seara în localitatea Geoagiu de Sus, din Alba. Intervin pompierii din Alba Iulia și SVSU Stremț după ce mai mulți baloți de lucernă au luat foc.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la baloți de lucerna în loc. Geoagiu de Sus, str. Principala.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Stremț.

UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Ard 3 baloți, fără posibilitate de propagare a incendiului.

Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

