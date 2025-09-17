INCENDIU în comuna Sălciua: A luat foc o anexă gospodărească din satul Valea Largă

INCENDIU în comuna Sălciua: Arde o anexă gospodărească din satul Valea Largă

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața. în jurul orei 10.40, la o anexă gospodărească din satul Valea Largă, comuna Sălciua. Intervin pompierii din Câmpeni cu trei autospeciale.

Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în comuna Salciua, satul Valea Largă.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la o anexă gospodarească.

La intervenție participă 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii.

Foto: arhivă

