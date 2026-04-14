UPDATE FOTO | INCENDIU în comuna Ocoliș: Focul a cuprins o locuință și acoperișul alteia în Lunca Largă

INCENDIU în comuna Ocoliș: Focul a cuprins o locuință și acoperișul alteia în Lunca Largă

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de marți, 14 aprilie 2026, în comuna Ocoliș.

Arde generalizat o locuință pe o suprafață de aproximativ 100mp și acoperișului altei locuințe pe o suprafață de aproximativ 60 mp.

„Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta”, a transmis iSU Alba la ora 6.58.

Au intervenit pompieri militari din Câmpeni și Turda, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ocoliș.

Se acționează cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI