UPDATE FOTO | INCENDIU în comuna Ocoliș: Focul a cuprins o locuință și acoperișul alteia în Lunca Largă
Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de marți, 14 aprilie 2026, în comuna Ocoliș.
Arde generalizat o locuință pe o suprafață de aproximativ 100mp și acoperișului altei locuințe pe o suprafață de aproximativ 60 mp.
„Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.
Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta”, a transmis iSU Alba la ora 6.58.
Au intervenit pompieri militari din Câmpeni și Turda, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ocoliș.
Se acționează cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități Udatul fetelor de Paşti. În a doua zi de Paște, fetele sunt stropite cu parfum, obiceiul fiind preluat de la germani şi maghiari, dar este păstrat atât la ţară, cât şi la oraş. În […]
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie
Prețul combustibililor în prima zi de Paște 2026 la Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei/litru la o benzinărie Șoferii care au alimentat în prima zi de Paște 2026 au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării, motorina fiind vândută cu sume cuprinse între 9,58 și 10,02 lei/litru, iar benzina între 8,72 și […]
Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia
Eugenia Ignat, fost inspector școlar, a trecut la cele veșnice. A fost și directorul unei grădinițe din Alba Iulia Eugenia Ignat a trecut la cele veșnice recent. Ea a fost inspector școlar în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Alba. Înainte de 1997 a fost directorul grădiniței Nr 12 din Alba Iulia. De atunci până acum, Eugenia […]
Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19 iunie
Când începe şcoala după vacanţa de Paşte 2026: Elevii încep ultimul modul al anului şcolar, care se termină pe 19...
Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q”, momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant. Care sunt riscurile
Avertisment Google: Când va veni ,,Ziua Q”, momentul în care toate parolele de pe pământ vor putea fi sparte instant....
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Biciclist de 12 ani lovit de o mașină pe strada Alexandru Ioan Cuza
ACCIDENT în Alba Iulia: Biciclist de 12 ani lovit de o mașină pe strada Alexandru Ioan Cuza Accident în Alba...
Când sunt Rusaliile în 2026 și câte zile libere avem: Weekend prelungit pentru angajații din România la începutul verii
Când sunt Rusaliile în 2026 și câte zile libere avem: Weekend prelungit pentru angajații din România la începutul verii Rusaliile...
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în unele localități
Obiceiuri în a doua zi de Paște: Tradiția stropitului fetelor de măritat ori a nevestelor este păstrata cu sfințenie în...
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta
Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată. Ce e bine să faci ca să eviți ghinionul din anul acesta...
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise
Sufletele celor care mor în Săptămâna Luminată ajung în Rai? Credința populară că în această săptâmână ușile Raiului sunt deschise,...