FOTO | Incendiu în comuna Hoparta. Flăcările au cuprins o anexă de la o fermă de animale: Pompierii intervin cu trei autospeciale

Incendiu în comuna Hoparta. Flăcările au cuprins o anexă de la o fermă de animale: Pompierii intervin de urgență

Pompierii intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă a unei ferme de animale din localitatea Vama Seacă, comuna Hoparta, astăzi, 3 noiembrie.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu în loc. Vama Seacă, com. Hoparta.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă a unei ferme de animale.

Forțele de intervenție: 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și SVSU

UPDATE 10:03

Fortele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă în interiorul unei anexe (pe structură metalică), pe o suprafață de aproximativ 200mp, la momentul de fata acesta fiind localizat de catre pompierii militari.

Se lucrează în continuare pentru stingerea in totalitate a incendiului.

Fară victime, a transmi ISU Alba.

