Bărbat din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști după ce a provocat un accident rutier și a fugit! Era BĂUT și avea carnetul suspendat

Un bărbat care a provocat un accident rutier și a fugit de la locul accidentului a fost reținut de polițiști. Bărbatul s-a prezentat ulterior la sediul de poliție pentru a declara evenimentul. Polițiștii au descoperit că se afla sub influența băuturilor alcoolice.

Conform IPJ Alba, la data de 1 noiembrie 2025, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în dimineața zilei de 31 octombrie 2025, ar fi provocat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Alcala de Henares din municipiul Alba Iulia, și ar fi părăsit locul evenimentului. Ulterior, în seara zilei de 31 octombrie 2025, în jurul orei 20.30, bărbatul s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia pentru a declara evenimentul.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, din verificările efectuate în cauză, a reieșit că acesta are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate.

