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Update Foto | Incendiu în Blaj: Focul a cuprins o locuință. O persoană surprinsă în interior

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

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Incendiu în Blaj: Focul a cuprins o locuință. O persoană surprinsă în interior

Un incendiu s-a produs în dimineața zilei de joi, 1 octombrie 2026, în Blaj. 

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„Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Blaj, strada Luncii.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință, posibil o persoană surprinsă in interior.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 6.35.

UPDATE ISU Alba, ora 6.47:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă la o locuință, pe o suprafață de aproximativ 50 mp.

Se intervine pentru localizarea incendiului și căutarea-salvarea persoanei surprinse în interior.

UPDATE ISU Alba, ora 6.58:

Din interiorul locuinței a fost identificată și extrasă o persoană in stare inconștientă, cu semne vitale, care prezintă arsuri de gradul II pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

Persoana a fost predată echipajului medical in vederea acordării asistenței medicale.

UPDATE ISU Alba, ora 7.05:

La momentul de față incendiul este localizat, se intervine pentru stingerea în totalitate a acestuia.

UPDATE ISU Alba, ora 7.09:

Persoana (bărbat, aproximativ 60 ani) va fi transportată la CPU Blaj.

UPDATE ISU Alba, ora 7.41:

Incendiul a fost stins. Se lucreaza pentru îndepărtarea efectelor negative produse de acesta.

foto: ISU Alba

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