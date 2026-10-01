Cine pierde cel mai mult în 2026 din cauza înghețării pensiilor în România
Pensii 2026: Cine pierde cel mai mult din cauza înghețării pensiilor în România
Pentru pensionarii din România, 2026 a fost și va fi și pe nmai departe un an de așteptare. Valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei, la fel ca în anul precedent, deci nu a existat nicio majorare la începutul anului.
Înghețarea pensiilor s-a făcut în două etape: pentru 2025 prin OUG 156/2024, iar pentru 2026 prin Legea 141/2025.
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Cine pierde cel mai mult din cauza înghețării?
Cei mai afectați sunt pensionarii cu venituri mici. Peste 924.000 de oameni trăiesc cu pensia minimă de 1.281 de lei pe lună. Diferențele teritoriale sunt mari: în București și Ilfov sunt aproximativ 4 pensionari la 10 salariați, iar în județe ca Teleorman sau Vaslui numărul pensionarilor îl depășește pe cel al angajaților.
Pensia medie a femeilor reprezintă circa 61,7% din cea a bărbaților.
Costul real al înghețării este contestat. Unele estimări vorbesc despre o pierdere de putere de cumpărare de circa 7% pentru 2026 și mai mult cumulat.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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