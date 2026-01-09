UPDATE VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură. Focul s-a propagat și la o mașină din proximitate

INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură

Un incendiu a izbucnit vineri după-masa, în jurul orei 15.20, la un autoturism aflat în zona Casei de Cultură din Alba Iulia.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, pe Bd-ul. 1 Decembrie 1918, zona Casei de Cultură.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă si spumă si un echipaj de prim ajutor.

UPDATE: Până la sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta s-a propagat și la un al doilea autoturism aflat în proximitate.

Se intervine de către pompierii militari pentru localizarea și stingerea incendiului.

