UPDATE VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură. Focul s-a propagat și la o mașină din proximitate
INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură
Un incendiu a izbucnit vineri după-masa, în jurul orei 15.20, la un autoturism aflat în zona Casei de Cultură din Alba Iulia.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, pe Bd-ul. 1 Decembrie 1918, zona Casei de Cultură.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apă si spumă si un echipaj de prim ajutor.
UPDATE: Până la sosirea forțelor de intervenție la locul producerii incendiului, acesta s-a propagat și la un al doilea autoturism aflat în proximitate.
Se intervine de către pompierii militari pentru localizarea și stingerea incendiului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
9-11 ianuarie 2026 | Orașul Mirilor – Târgul de Nunți din Alba Mall: Rochii de mireasă, costume, meniuri rafinate, fotografi profesioniști și DJ, pentru o nuntă de vis
9-11 ianuarie 2026 | Orașul Mirilor – Târgul de Nunți din Alba Mall: Rochii de mireasă, costume, meniuri rafinate, fotografi profesioniști și DJ, pentru o nuntă de vis În acest weekend, Alba Mall găzduiește Târgul de Nunți, un eveniment dedicat viitorilor miri care își doresc o imagine clară și completă asupra tendințelor ce vor defini […]
9 ianuarie 2026 | Dimineață foarte rece în Alba: Care a fost „polul frigului” în județ
Dimineață foarte rece în Alba: Care a fost „polul frigului” în județ Dimineața de vineri, 9 ianuarie 2026, a fost foarte rece în județul Alba. Citește și: 9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade În Munții Apuseni valorile […]
FOTO | O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie”
O firmă din Alba Iulia a intervenit GRATIS la deszăpezire, cu utilaje și oameni dedicați, pe străzile din municipiu: ,,Am fost prezenți acolo unde a fost nevoie” Siguranța comunității este o responsabilitate comună, sunt de părere reprezentanții unei firme din Alba Iulia, care au decis că este și de datoria lor să dea o mână […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până la minus 18 grade
9-13 ianuarie 2026 | COD GALBEN de GER și VISCOL în Alba și alte zone din țară: Temperaturi scad până...
WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care rămân fără aplicația populară de chat
WhatsApp NU mai funcționează pe aceste telefoane în 2026. Lista modelelor de iPhone, Samsung Galaxy, LG, HTC și HUAWEI care...
Știrea Zilei
FOTO | Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la peste 43.000 de utilizatori, pe un areal de 2.500 km pătrați
Echipele DEER, final de mobilizare în Munții Apuseni: Șase zile de intervenții neîntrerupte, peste 500 de specialiști în teren la...
FOTO | Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată cu 1.800 lei. Femeia a rămas și fără certificatul de înmatriculare
Cu anvelope de vară pe zăpadă, pe autostrada A1: Șoferiță din Alba Iulia, trasă pe dreapta de polițiști și amendată...
Curier Județean
UPDATE VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură. Focul s-a propagat și la o mașină din proximitate
INCENDIU în Alba Iulia: Un autoturism a luat foc în zona Casei de Cultură Un incendiu a izbucnit vineri după-masa,...
9-11 ianuarie 2026 | Orașul Mirilor – Târgul de Nunți din Alba Mall: Rochii de mireasă, costume, meniuri rafinate, fotografi profesioniști și DJ, pentru o nuntă de vis
9-11 ianuarie 2026 | Orașul Mirilor – Târgul de Nunți din Alba Mall: Rochii de mireasă, costume, meniuri rafinate, fotografi...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...