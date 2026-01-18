Curier Județean

INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

INCENDIU în Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații pe un stâlp de pe strada Mihail Kogălniceanu, astăzi, 18 ianuarie.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și stingerea unui incendiu in mun. Alba Iulia,  str. Mihail Kogălniceanu.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații amplasat pe un stâlp.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă.

