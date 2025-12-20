UPDATE VIDEO | INCENDIU în Alba Iulia, la Spitalul Județean de Urgență: Focul se manifestă la o boxă de la subsol
INCENDIU în Alba Iulia, la Spitalul Județean de Urgență: Focul se manifestă la o boxă de la subsol
Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în jurul orei 18.00, la subsolul Spitalului Județean de Urgență. A fost activat planul roșu de intervenție.
Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la subsolul Spitalului Județean de Urgență Alba.
A fost activat PLANUL ROȘU de intervenție. La misiune participă 3 autospeciale de stingere cu apă si spuma, 1 autoscară, 1 descarcerare, 1 autospeciala de prim ajutor medical.
UPDATE: Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Acesta se manifestă cu degajare de fum de la un corp de neon aflat într-o boxă la subsolul Spitalului.
La momentul de față, nu se impune evacuarea persoanelor din spital. A fost dezactivat planul roșu de intervenție.
Se intervine pentru localizarea si stingerea incendiului.
UPDATE 2: Incendiul a fost stins. Se lucrează pentru defumarea subsolului si înlăturarea efectelor negative produse de incendiu
