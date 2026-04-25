INCENDIU în Alba Iulia: Focul a cuprins un apartament de pe strada Vasile Goldiș

Un indendiu s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 25 aprilie 2026, într-un apartament de pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia, strada Vasile Goldiș.

Este vorba despre un incendiu izbucnit într-un apartament de la etajul 4. Fără persoane surprinse în interior.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 20.03.

UPDATE, ISU Alba, ora 20.13:

Incendiul a fost stins de către pompierii militari.

Se intervine pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

Fără victime.

