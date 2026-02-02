Curier Județean

UPDATE FOTO | INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center

Autoturism în flăcări luni după amiază în centrul municipiului Alba Iulia.

„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în municiăiul Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, lângă Mercur City Center.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, a transmis ISU Alba, luni, 2 februarie 2026, la ora 16.37.

foto: ISU Alba

