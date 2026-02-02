UPDATE FOTO | INCENDIU la un autoturism în Alba Iulia în apropiere de Mercur City Center

Aproape 1.400 de misiuni ale salvatorilor ISU Alba în ianuarie 2026 Luna ianuarie a însemnat un efort continuu pentru salvatorii de la ISU Alba. Aceștia au executat nu mai puțin de 1.360 de misiuni în 31 de zile. Au fost 32 de misiuni pentru stingerea unor incendii, 833 intervenții SMURD, 24 de intervenții la fenomene […]