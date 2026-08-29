Foto | Incendiu de vegetație uscată la Șard: Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă

CSM Aiud a disputat primul meci oficial pe teren propriu în SuperLiga: ,,Am trăit împreună un moment pe care Aiudul îl aștepta de ani de zile” CSM Aiud a disputat astăzi, 29 august 2026, primul meci în SuperLiga în fața unei asistențe numeroase, peste 500 de spectatori. Scorul final a fost CSM Aiud – CS […]