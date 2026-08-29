Ştirea Ta

Foto știrea ta | Lipsă de civilizație la Alba Iulia! Mai multe gunoaie, aruncate pe malul Ampoiului: ,,Este inadmisibil”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 13 minute

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Lipsă de civilizație la Alba Iulia! Mai multe gunoaie, aruncate pe malul Ampoiului: ,,Este inadmisibil”

O situație revoltătoare a fost semnalată pe malul Ampoiului, în zona Bărăbanț, în direcția Șard, acolo unde cantități semnificative de deșeuri au fost aruncate la întâmplare.

În imaginile surprinse de un cititor al ziarulunirea.ro se pot observa, printre gunoaie, mai multe pachete de țigări și deșeuri menajere. O parte dintre acestea au fost aruncate inclusiv în râu.

Potrivit persoanei care a semnalat cazul, gunoaiele au fost aruncate recent, deoarece în urmă cu două zile acestea nu erau aruncate pe malul râului Ampoi:

„Pe malul Ampoiului, de la Bărăbanț în sus, către Șard. Acum 2 zile nu erau. Este inadmisibil”, a explicat persoana pentru ziarulunirea.ro.

Astfel de situații arată că unii oameni din Alba Iulia nu țin cont de regulile de bun-simț și nu sunt preocupați de păstrarea unui mediu înconjurător curat.

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