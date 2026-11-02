Curier Județean

Șofer din Alba, prins băut la volan, în județul Sibiu: Avea o alcoolemie de 0,41 mg/l și este cercetat de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Șofer din Alba, prins băut la volan, în județul Sibiu: Avea o alcoolemie de 0,41 mg/l și este cercetat de polițiști

Un șofer din Alba a fost prins băut la volan, în județul Sibiu. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,41 mg/l și este cercetat de polițiști.

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Potrivit IPJ Sibiu, la data de 01 noiembrie a.c., în jurul orei 08:30, în localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe DN 1 Km 344, de către un bărbat în vârstă de 43 de ani, din județul Alba.

În urma testării alcoolscopice a conducătorului auto a rezultat o valoare de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Miercurea Sibiului, în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.

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