Update Video | Accident grav în Alba Iulia: Impact între 2 autovehicule înainte de podul peste Mureș. Intervine echipaj SMURD

Accident în Alba Iulia: Impact între 2 autovehicule înainte de podul peste Mureș. Intervine echipaj SMURD

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs în municipiul Alba Iulia, inainte de podul de la Mureș, a anunțat ISU Alba sâmbătă, 12 septembrie 2026, la ora 20.29.

În accident ar fi vorba despre 2 auto implicate, posibil o persoană încarcerată inconștientă.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 descarcerare, 1 echipaj de prim ajutor si 1 echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD, au precizat inițial reprezentanții ISU Alba.

„Traficul rutier este blocat pe strada Regiment V Vânători, din municipiul Alba Iulia, din cauza unui eveniment rutier.

Din primele date, în eveniment sunt implicate două autoturisme, iar o persoană ar fi suferit leziuni corporale.

Polițiștii sunt la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier”, a transmis IPJ Alba.

UPDATE ISU Alba, ora 20.38:

Echipajele au ajuns la locul producerii accidentului.

In accident sunt implicate 1 autoturism si 1 autoutilitară.

La momentul de față se intervine pentru extragerea persoanei din autoutilitară.

Din autoturism s-au autoevacuat 2 persoane care la momentul de față sunt evaluate de personalul medical.

UPDATE ISU Alba, ora 21.02:

Persoana a fost extrasă din autoturism de catre pompierii militari, conștientă, fiind predată echipajului medical în vederea evaluării și transportului acesteia la spital.

UPDATE IPJ Alba, ora 21.58:

Traficul rutier a fost reluat.

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