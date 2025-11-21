Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, sărbătorește astăzi 35 de ani de la hirotonia în demnitatea de episcop
Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Albei Iulia, marchează vineri, 21 noiembrie 2025, 35 de ani de la hirotonia întru episcop. Ierarhul a fost hirotonit în această treaptă în anul 1990, după o bogată perioadă de formare teologică și slujire monahală.
Născut la 2 iulie 1953 în comuna Băsești, județul Maramureș, IPS Irineu (Ionel Pop) a urmat studiile la Seminarul Teologic din Cluj-Napoca, apoi la institutele teologice universitare din Sibiu și București, unde și-a obținut licența în anul 1978. După îndeplinirea stagiului militar și intrarea în monahism la Mănăstirea Sinaia, a fost hirotonit ieromonah în 1980, remarcându-se atât prin slujire, cât și prin activitatea muzeografică, potrivit basilica.ro
A urmat cursuri doctorale la București între 1981 și 1984, specializându-se în Teologia Morală, iar ulterior a beneficiat de o bursă la Institutul Teologic Prezbiterian din Princeton, SUA, unde a aprofundat etica socială. Revenit în țară, a continuat activitatea academică și pastorală, fiind numit în 1989 preot slujitor la Catedrala Patriarhală și ulterior arhimandrit.
În același an, a fost trimis să conducă Așezămintele ortodoxe românești de la Ierusalim și Iordan, reprezentând Biserica Ortodoxă Română pe lângă Patriarhia Ierusalimului. După susținerea tezei de doctorat în 1990, a fost ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titlul „Bistrițeanul”. Din 5 iulie 2011, IPS Irineu este Arhiepiscop al Alba Iuliei, unde își continuă misiunea pastorală și spirituală.
