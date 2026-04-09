În Vinerea Mare, momente de reculegere pentru legendarul Mircea Lucescu! SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia, duel dur în play-off | Metalurgistul Cugir, deplasare la Tășnad *CIL Blaj, joc extern la Șag

În Vinerea Mare, momente de reculegere pentru legendarul Mircea Lucescu! SCM Zalău – CSM Unirea Alba Iulia, duel dur în play-off! Metalurgistul Cugir, deplasare la Tășnad, iar CIL Blaj are joc extern la Șag în play-out
Vor fi momente de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu la toate partidele din fotbalului românesc. La fel s-a petrecut și la întâlnirile sub egida UEFA, din Champions League, Europa League sau Conference League!
În Vinerea Mare, la ora 17.00, sunt prevăzute partidele rundei secunde din partea a doua a campionatului Ligii 3, toate cele 3 conjudețene având dueluri externe. CS Universitar Alba Iulia va sta în Sâmbăta Paștilor întrucât urma să întâlnească Hidro Mecanica Șugag, retrasă în iarnă.
*SCM Zalău (locul 6, 9 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 2, 13 puncte).
O confruntare de „totul sau nimic”, mai ales pentru sălăjeni, care-și joacă ultima carte de a mai conta în calculele luptei pentru promovare, o adevărară finală pentru formația portarului albaiulian Dinu Moldovan. Zălăuanii (4 egaluri consecutive și 5 partide fără a câștiga) au remizat în runda inaugurală a pley-off-ului, 1-1 la Cugir, unde au ratat o sumedenie de ocazii, și au în față echipa din Cetatea Marii Uniri, ajunsă pe locul secund. CSM Unirea Alba Iulia a trecut, pe „Cetate” hopul numit Minaur Baia Mare, la debutul lui Alexandru Pelici, și are în 2026 un parcurs excelent (5 victorii și o remiză, 10-1 golaveraj).
Sunt 3 puncte mari puse pe masă, iar în cazul unei victorii, coroborate cu o înfrângere la Baia Mare pentru Poli Timișoara, „alb-negrii” pot deveni lideri!
*Unirea Tășnad (locul 4, 10 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 5, 10 puncte).
În județul Satu Mare, dispută între vecinele de clasament, cu același număr de puncte. Unirea Tășnad, surpriza plăcută din Seria 8, îi are în efectiv pe Kouadio (fostul fundaș de la CSU Alba Iulia) și Mamorou Sanogo, impunându-se în deplasare, 2-1 pe Viitorul Arad (în 10 din minutul 27, când a fost eliminat portarul Faur). „Roș-albaștrii”, neînvinși de 4 partide, au încurcat planurile Zalăului și nu pot conta, în continuare, pe Mâlnă (absent în acest an).
*Timișul Șag (locul 5, 24 de puncte) – CIL Blaj (locul 3, 29 de puncte), în play-out.
Meci cu miză în zona fierbinte a clasamentului, gazdele, pe penultima poziție, sperând în evitarea retrogradării (direct interesată este CSU Alba Iulia, cu două puncte în față). La Șag evoluează experimentații Făgărășanu, Ivanovici sau Bădăuță, Timișul impunându-se la Pecica (2-0), după 3 insuccese la rând. Formația din „Mica Romă” a înregistrat un semieșec acasă (nul cu CSU Alba Iulia) și se prezintă cu un punct în ultimele 180 de minute. Ultimul succes, în 20 martie, acum 3 săptămâni, a fost acasă, în penultima rundă a sezonului regular, 2-1 cu… Timișul Șag! De asemenea, ultimul punct extern obținut pe teren de blăjeni a fost tot la Șag (1-1, în 24 octombrie 2025).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
