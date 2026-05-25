FOTO: Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă!

Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă!

Rezultate remarcabile înregistrate de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de înot masters. Sportivii din Cetatea Marii Uniri au cucerit o zestre impresionantă de medalii la individual (13 aur, 9 argint, 6 bronz) si două medalii (de aur) la ștafete.

Dan Ileană a înregistrat două recorduri nationale la proba de 200 metri și 400 metri liber, iar Attila Palfi a câștigat 6 medalii de aur. Echipa uniristă a avut uninvitat special, pe celebrul înotător de anduranță în ape deschise, Avram Iancu, care a participat la ștafeta de 4×50 mixt, ștafetă care a obținut medalia de aur.

Campionatul Național de Înot Masters organizat de Federatia Română de Natatie și Pentatlon Modern la Drobeta Turnu Severin. Au concurat 167 de sportivi de la 38 de cluburi, pe categorii de vârstă din 5 în 5 ani, de la 20 de ani, la 89 de ani. CSM Unirea Alba Iulia a participat cu 8 sportivi legitimati obtinând un total de 28 de medalii. De asemenea Dan Ileană, Attila Palfi și George Bondor au inregistrat timpi excepționali și au îndeplinit baremul de calificare la Campionatul European de Masters organizate de European Aquatics, care se vor desfășura în perioada 16-24 august 2026 la Samorin (Slovacia).

Cel mai vârstnic înotător din cadrul clubului albaiulian, Ioan Florin Oprea care a concurat la categoria 60-64 ani a reușit să obțină un total de 5 medalii, 4 de argint și una de bronz, dar simpla participare la un astfel de concurs este o mare realizare. Rezultate:

*Dan Ileană: două recorduri nationale la categoria de vârstă 40-44 ani la 200 și 400 liber, 5 medalii de aur (200, 400 și 800 metri liber, ștafetele de 4×50 liber si 4×50 mixt), o medalie de bronz (50 fluture);

*Attila Palfi: 6 medalii de aur (50, 100 și 200 mtri bras, 200 mixt, stafetele de 4×50 liber si 4×50 mixt), o medalie de bronz (400 liber);

*George Bondor: 6 medalii de aur (50 și 100 metri fluture, 50 si 100 spate, 50 liber, ștafeta de 4×50 liber);

*Radu Ileană: două medalii de aur (ștafetele de 4×50 metri liber și 4×50 mixt), două medalii de argint (50 si 200 spate), o medalie de bronz (200 spate);

*Diana Moc: o medalie de aur (100 metri spate), 3 medalii de argint (50 metri bras, 50 și 100 liber), o medalie de bronz (50 spate);

*Avram Marius Iancu: o medalie de aur (ștafeta de 4×50 metri mixt);

*Ioan Florin Oprea: 4 medalii de argint (50 și 100 metri spate, 50 liber, 100 bras), o medalie de bronz (50 bras);

*Sergiu Negrea-Oprean: o medalie de bronz (200 metri bras).

