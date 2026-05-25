UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autoturism și un autotren s-au ciocnit la ieșire din Sebeș spre Vințu de Jos

ACCIDENT rutier pe DN 7: Un autoturism și un autotren s-au ciocnit la ieșire din Sebeș spre Vințu de Jos

Un accident rutier a avut loc luni, în jurul orei 11.30, pe DN 7. Un autoturism și un autotren s-au ciocnit la ieșire din Sebeș spre Vințu de Jos.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs în municipiul Sebeș, pe DN7, la ieșire către Vințu de Jos.

În accident sunt implivate un autoturism și un autotren. Din fericire nu sunt persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

