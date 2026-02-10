CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș, primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat
CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș a marcat primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a susținut un nou joc de verificare în Turcia, având oponent al doilea meci consecutiv o echipă din Kârgâzstan, țară din Asia Centrală.
Citește și: Într-un meci amical în Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – FC Toktogul (Kârgâzstan) 1-2 (1-1) | „Alb-negrii”, eșec la primul test din Turcia
CSM Unirea Alba Iulia a remizat în al doilea joc de verificare disputat în Antalya, scor 1-1 (1-1), cu FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9), albaiulienii irosind un penalty în actul secund, prin Fetița.
Miclăuș, jucătorul împrumutat de la CFR Cluj, a deschis scorul în minutul 5, cu prima sa reușită în „alb-negru”. Egalarea a survenit 8 minute mai târziu, iar în minutul 21 Golda a trimis în bară. S-a intrat cu un scor egal la pauză, iar în minutul 48 Fetița a irosit o lovitură de pedeapsă. În acest joc, pe lângă golul lui Miclăuș, consemnăm și debutul la divizionara terță a mijlocașului Mihaiu (absent în precedentele amicale, din motive medicale.
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a susținut un nou joc de verificare în Turcia, având oponent al doilea meci consecutiv o echipă din Kârgâzstan, țară din Asia Centrală, iar până în prezent bilanțul jocurilor de verificare din această iarnă cuprinde o remiză și 3 înfrângeri.
CSM Unirea: Ștefan – Szijj, Vomir, Giosu, Ondreykovicz, Miclăuș, Jorza, Banu, Golda, Banyoi, Fetița (prima repriză); au mai intrat Butnariu, R. Stanciu, Giurgiu, Gavrilă, Ardei, Lambru, Blănaru, Borcea, Pîntea, Mihaiu, Ardeiu (nu au jucat Roman, Herlea, Balaur, Jurj, Glonț). Antrenor Dragoș Militaru.
Stagiul extern al divizionarei terțe durează 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care sunt programate și 3 partide de verificare, în ordine FC Toktogul (promovată recent), scor 1-2; FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele din Kârgâzstan), scor 1-1 și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie.
