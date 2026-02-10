Sport

CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș, primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat

Dan HENEGAR

Publicat

acum 28 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș a marcat primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a susținut un nou joc de verificare în Turcia, având oponent al doilea meci consecutiv o echipă din Kârgâzstan, țară din Asia Centrală.

Citește și: Într-un meci amical în Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – FC Toktogul (Kârgâzstan) 1-2 (1-1) | „Alb-negrii”, eșec la primul test din Turcia

CSM Unirea Alba Iulia a remizat în al doilea joc de verificare disputat în Antalya, scor 1-1 (1-1), cu FC Neftchi Kochkor-Ata (Kârgâzstan, Premier League, locul 9), albaiulienii irosind un penalty în actul secund, prin Fetița.

Miclăuș, jucătorul împrumutat de la CFR Cluj, a deschis scorul în minutul 5, cu prima sa reușită în „alb-negru”. Egalarea a survenit 8 minute mai târziu, iar în minutul 21 Golda a trimis în bară. S-a intrat cu un scor egal la pauză, iar în minutul 48 Fetița a irosit o lovitură de pedeapsă. În acest joc, pe lângă golul lui Miclăuș, consemnăm și debutul la divizionara terță a mijlocașului Mihaiu (absent în precedentele amicale, din motive medicale.

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a susținut un nou joc de verificare în Turcia, având oponent al doilea meci consecutiv o echipă din Kârgâzstan, țară din Asia Centrală, iar până în prezent bilanțul jocurilor de verificare din această iarnă cuprinde o remiză și 3 înfrângeri.

CSM Unirea: Ștefan – Szijj, Vomir, Giosu, Ondreykovicz, Miclăuș, Jorza, Banu, Golda, Banyoi, Fetița (prima repriză); au mai intrat Butnariu, R. Stanciu, Giurgiu, Gavrilă, Ardei, Lambru, Blănaru, Borcea, Pîntea, Mihaiu, Ardeiu (nu au jucat Roman, Herlea, Balaur, Jurj, Glonț). Antrenor Dragoș Militaru.

Stagiul extern al divizionarei terțe durează 11 zile (3-13 februarie), răstimp în care sunt programate și 3 partide de verificare, în ordine FC Toktogul (promovată recent), scor 1-2; FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele din Kârgâzstan), scor 1-1 și Brabrand FC (Danemarca, Divizia a II-a, locul 9) – joi, 12 februarie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CIL Blaj, mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga | Mâine, amical cu Interstar Sibiu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

10 februarie 2026

De

Divizionara terță CIL Blaj, noi mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga Divizionara terță CIL Blaj a mai efectuat două mutări în ultima zi a perioadei de transferări, mutând la capitolul under. Astfel, blăjenii l-au împrumutat de la Hermannstadt pe Ioan David Bejan (n. 2007), până la finele sezonului, acesta evoluând în […]

Citește mai mult

Sport

Miercuri, ora 15.00, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în semfinalele Cupei României | Rivalele, la primul duel din cele 4, în următoarele 3 săptămâni!!!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 7 ore

în

10 februarie 2026

De

Miercuri, ora 15.00, CSO Voluntari – Volei Alba Blaj, în semfinalele Cupei României, manșa tur | Rivalele, la primul duel din cele 4, în următoarele 3 săptămâni!!! Miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, se dispută manșa tur a semifinalelor Cupei României la volei feminin, între rivalele CSO Voluntari și Volei Alba Blaj, în Sala […]

Citește mai mult

Sport

Miercuri, 11 februarie, se stabilesc barajele pentru promovarea în Liga 3 | Vezi posibilii adversari ai campioanei din Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de ore

în

9 februarie 2026

De

Miercuri, 11 februarie, la ora 12.00, se stabilesc barajele pentru promovarea în Liga 3 | Vezi posibilii adversari ai campioanei din Alba Campioana din Superliga Alba va juca pe 20 iunie, respectiv 27 iunie, cu una dintre reprezentantele județelor Sibiu,  Mureș, Brașov, Harghita sau Covasna La finele turului Viitorul Sântimbru iernează pe prima poziție a […]

Citește mai mult