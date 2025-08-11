Șase echipe din Alba, la prima ediție a Campionatului Interjudețean Under 13 | Mai participă echipe din Hunedoara și Sbiu, debut – în 13 septembrie

Șase echipe din Alba vor participa la prima ediție a Campionatului Interjudețean Under 13, alături de echipe din Hunedoara și Sbiu, debutul competiției juvenile urmând să fie în 13 septembrie

La prima ediție a Campionatului Interjudețean Under 13, competiție care reunește echipe din județele Hunedoara, Alba și Sibiu, s-au înscris 6 formații din județ, în total fiind 10 participante.

Există un parteneriat între AJF-urile din județele mai sus amintite, iar noul format vizează un cadru competițional modern și eficient pentru dezvoltarea fotbalului juvenil din zonă. Data de start a Campionatului Inter Județean Under 13 este sâmbătă, 13 septembrie, acesta derulându-se sub forma a 18 etape (tur și retur).

La start vor fi următoarele participante:

*Hunedoara: Stars Academy Călan, CFR Simeria;

*Alba: CSM Unirea Alba Iulia, Optimum GT Sport Alba Iulia, CSȘ Blaj, Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia, Juniorul Aiud;

*Sibiu: Interstar Sibiu, Alma Sibiu.

Săptămâna anterioară, la Sebeșel, a avut loc o întâlnire de lucru, la care au participat reprezentanți ai cluburilor și AJF-urilor din Sibiu și Hunedoara, alături de Mihai Țîra (secretar general AJF Alba), Florin Pintilie (Școala de Fotbal Valea Frumoasei), Cătălin Manciulea (Star Pro Optimum Alba Iulia), Adrian Roman (Optimum GT Sport Alba Iulia), Alin Hancăș (CSȘ Blaj), Florin Codleanu (CSM Unirea Alba Iulia) și Mircea Groza (Juniorul Aiud).

„Ne dorim creșterea nivelului competițional prin organizarea de meciuri interjudețene și oferirea unui cadru propice pentru selecție și progres. Vizăm astfel dezvoltarea tinerilor jucători într-un mediu motivant și consolidarea colaborării între asociațiile județene implicate. Mulțumim pentru găzduire clubului ACS Valea Frumoasei și restaurantului Martini Sebeșel!”, a transmis Asociația Județeană de Fotbal Alba.

Sursa: AJF Alba

