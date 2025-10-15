,,În noaptea asta PĂZIM satul”. Mobilizare în Sântimbru după ce un urs a creat panică în localitate noaptea trecută. Autoritățile sunt în alertă
Autoritățile locale și comunitatea din Sântimbru dau dovadă de solidaritate și simț civic după ce un urs a fost zărit, pe o stradă din localitate, noaptea trecută. Mai multe persoane patrulează constant străzile și supraveghează stații de autobuz pentru a se asigura că toată lumea se află în siguranță.
Primarul Ioan Iancu Popa a transmis un mesaj către cetățeni, recomandându-le să circule cu prudență sporită, în special în zonele de câmp, cu vegetație densă sau la marginea localității. Edilul a mai precizat că autoritățile rămân în alertă și continuă patrulările pentru a preveni orice incident.
,,Mai mult decât atât, Ioan Iancu Popa, a transmis și câteva sfaturi și indicații în cazul în care animalul sălbatic este observat, din nou, de către localnici:
Dragii nostri, având în vedere situația cu care ne-am confruntat noaptea trecută (prezența unui URS care încă nu a fost găsit), transmitem înspre dumneavoastră rugămintea SĂ VĂ DEPLASAȚI CU GRIJĂ SPORITĂ în perioada următoare, atât pe străzile secundare cât și pe drumul principal și mai ales în apropierea zonelor de câmp, vegetație și de margine a localității.
Noi vom rămâne vigilenți, mai ales în această noapte și vom face deplasări pe străzile noastre, să ne asigurăm că totul rămâne în regulă atât cât ține de noi.
Dacă, Doamne ferește, observați ursul în apropiere, mai întâi pune-ți-vă în siguranță și apoi SUNAȚI IMEDIAT LA SERVICIUL DE URGENȚĂ – 112.
Nu faceți zgomot, nu vă apropiați, nu coborâți din mașină, nu dați de mâncare la urs. Vă mulțumim pentru înțelegere. O seară liniștită și nădăjduim fără evenimente”, este mesajul publicat de primarul din Sântimbru.
Solidaritatea și implicarea oamenilor în păstrarea localității în siguranță se observă și prin mesajul postat de Popa Cristian. Bărbatul a comunicat că în această seară stațiile de autobuz sunt sub supraveghere, deoarece există localnici care vin cu autobuzul acasă de la muncă. El a confirmat plimbările pe străzi și în alte zone din Sântimbru:
,,Cum am avut URS atât de aproape, în noaptea asta PĂZIM SATUL: stăm în preajma stațiilor de autobuz căci avem oameni care vin acasă de la muncă cu mașina de la miezul nopții, mergem pe străduțe, prin parcurile de joacă și cel mai important – chemăm și pe Doamne în ajutor”, a scris acesta.
Citește și: VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiunea, filmată în timp ce se plimba pe o stradă
Reamintim că, azi noapte, în jurul orei 1.00, pe strada Blajului din localitatea Sântimbru, în apropierea Primăriei, a fost semnalată prezența unui urs printr-un apel la 112. În filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii apelantului, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.
La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
La fața locului ursul nu a mai fost observat. Cu sprijinul Primăriei Sântimbru, au fost verificate camerele de supraveghere din localitate pentru a stabili direcția în care ursul s-a îndreptat. Colegii noștrii au patrulat pe străzile care duceau spre ieșirea din localitate pentru prevenirea reapariției ursului și au efectuat manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare. La fața locului au fost prezente si autoritățile competente conform OUG.81/2021.
