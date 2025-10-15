VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiunea, filmată în timp ce se plimba pe o stradă

VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiumea, filmată in timp ce se plimba pe o stradă

Un urs a fost filmat de camera de bord a unui șofer pe o stradă din Sântimbru, în jurul orei 01:00. Animalul hoinărea pe strada Blajului din localitate. Sălbăticiunea s-a speriat de zgomotul și lumina farurilor, moment în care a luat-o la fugă.

Azi noapte, în jurul orei 1.00, pe strada Blajului din localitatea Sântimbru, în apropierea Primăriei, a fost semnalată prezența unui urs printr-un apel la 112. În filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii apelantului, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

La fața locului ursul nu a mai fost observat. Cu sprijinul Primăriei Sântimbru, au fost verificate camerele de supraveghere din localitate pentru a stabili direcția în care ursul s-a îndreptat. Colegii noștrii au patrulat pe străzile care duceau spre ieșirea din localitate pentru prevenirea reapariției ursului și au efectuat manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare. La fața locului au fost prezente si autoritățile competente conform OUG.81/2021.

Primarul din Sântimbru a transmis un mesaj despre acest eveniment:

Dragii noștri, noaptea trecută am avut un MUSAFIR NEAȘTEPTAT pe raza satului Sântimbru – în zona Haltă, Primărie, drumul județean – și anume un URS.

Imediat a fost emis un MESAJ de ATENȚIONARE de la RO ALERT și în foarte scurt timp un echipaj al Jandarmeriei Române a ajuns la noi și timp de câteva ore am facut mai multe căutari pentru a-l gasi, fără succes însa.

Până la noi informații, facem apel la dumneavoastră ca in perioada următoare, sa aveți în vedere următoarele sfaturi:

Mai întâi de toate, dacă observați un urs, incercați să vă retrageți din loc, zona, fără mișcări bruște și zgomot!

Apoi, când ajungeti într-un loc sigur, vă solicităm să apelați imediat serviciul de urgență #112

Nu vă apropiați de urs pentru poze, nu coborâți din mașină !

Nu încercați sub nici o formă, să hrăniți ursul!

Vă mulțumim pentru intelegere și mai ales ca ne ajutați să asigurăm cât mai bine siguranță pentru locuitorii noștri. Doamne ajută, a scris edilul.

