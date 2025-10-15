VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiunea, filmată în timp ce se plimba pe o stradă
VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiumea, filmată in timp ce se plimba pe o stradă
Un urs a fost filmat de camera de bord a unui șofer pe o stradă din Sântimbru, în jurul orei 01:00. Animalul hoinărea pe strada Blajului din localitate. Sălbăticiunea s-a speriat de zgomotul și lumina farurilor, moment în care a luat-o la fugă.
Azi noapte, în jurul orei 1.00, pe strada Blajului din localitatea Sântimbru, în apropierea Primăriei, a fost semnalată prezența unui urs printr-un apel la 112. În filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii apelantului, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.
La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
La fața locului ursul nu a mai fost observat. Cu sprijinul Primăriei Sântimbru, au fost verificate camerele de supraveghere din localitate pentru a stabili direcția în care ursul s-a îndreptat. Colegii noștrii au patrulat pe străzile care duceau spre ieșirea din localitate pentru prevenirea reapariției ursului și au efectuat manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare. La fața locului au fost prezente si autoritățile competente conform OUG.81/2021.
Primarul din Sântimbru a transmis un mesaj despre acest eveniment:
Dragii noștri, noaptea trecută am avut un MUSAFIR NEAȘTEPTAT pe raza satului Sântimbru – în zona Haltă, Primărie, drumul județean – și anume un URS.
Imediat a fost emis un MESAJ de ATENȚIONARE de la RO ALERT și în foarte scurt timp un echipaj al Jandarmeriei Române a ajuns la noi și timp de câteva ore am facut mai multe căutari pentru a-l gasi, fără succes însa.
Până la noi informații, facem apel la dumneavoastră ca in perioada următoare, sa aveți în vedere următoarele sfaturi:
- Mai întâi de toate, dacă observați un urs, incercați să vă retrageți din loc, zona, fără mișcări bruște și zgomot!
- Apoi, când ajungeti într-un loc sigur, vă solicităm să apelați imediat serviciul de urgență #112
- Nu vă apropiați de urs pentru poze, nu coborâți din mașină !
- Nu încercați sub nici o formă, să hrăniți ursul!
- Vă mulțumim pentru intelegere și mai ales ca ne ajutați să asigurăm cât mai bine siguranță pentru locuitorii noștri. Doamne ajută, a scris edilul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”
Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie de la Alba Iulia Primarul Gabriel Pleșa și premierul României, Ilie Bolojan, au discutat la Alba Iulia despre bugetul alocat organizării Zilei Naționale în municipiu. Cu prilejul vizitei premierului în oraș, edilul din Alba Iulia a oferit pentru Ziarul Unirea detalii despre […]
15 octombrie 1922, ziua în care au fost încoronați Regele Ferdinand și Regina Maria la Alba Iulia. Peste 30.000 de români și 15.000 de soldați prezenți la eveniment
15 octombrie 1922, ziua în care Ferdinand și Maria au fost încoronați ca Regi ai României Mari la Alba Iulia Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia, în 15 octombrie 1922, a fost o sărbătoare de neegalat, descrisă pitoresc de cronicile vremii şi imortalizată printr-un număr mare de fotografii. Dimineata zilei de […]
FOTO | Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou
Povestea lui Life, o cățelușă gestantă, lovită de mașină și lăsată să zacă în mijlocul drumului: A fost operată și are nevoie de sprijin financiar pentru fizioterapie pentru a merge din nou Life a fost găsită de o tânără din Cugir, în data de 14 septembrie 2025, pe drumul dinspre orașul Cugir spre Orăștie, în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și lipsă de transparență în privința modificărilor salariale pentru profesori Federația Sindicatelor...
Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde România, iar temperaturile vor scădea în toate regiunile. Prognoza meteo de la ANM, pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 26 octombrie 2025, în Transilvania și la munte: Un nou val de frig cuprinde...
Știrea Zilei
VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiunea, filmată în timp ce se plimba pe o stradă
VIDEO | Urs semnalat la Sântimbru: Sălbăticiumea, filmată in timp ce se plimba pe o stradă Un urs a fost...
Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Gabriel Pleșa, după discuția cu premierul: ,,L-am invitat alături de albaiulieni”
Zgârcit cu alte evenimente, Bolojan va aloca fonduri pentru festivitățile de 1 Decembrie de la Alba Iulia Primarul Gabriel Pleșa...
Curier Județean
Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului de protecție
Bărbat din Unirea, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat fosta concubină cu MOARTEA. Este cercetat și pentru încălcarea ordinului...
INCENDIU la o bucătărie de vară si acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii pentru stingerea focului
INCENDIU la o bucatarie de vară si la acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii din Blaj pentru...
Politică Administrație
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
FOTO | Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Premierul României, Ilie Bolojan, vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Premierul României, Ilie Bolojan, a efectuat,...
Opinii Comentarii
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini
15 octombrie – Ziua mondială a spălatului pe mâini În fiecare an, pe 15 octombrie, marcăm la nivel mondial, Ziua...
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete
Minunile Sfintei Parascheva, cuvioasa care vindecă boli și lecuiește suflete De peste 300 de ani de când moaştele Cuvioasei Parascheva...