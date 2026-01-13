În Liga 4, golgheterul turului, Romică David (Cuprirom Abrud)! Vezi marcatorii formațiilor din cel de-al cincilea eșalon
La mijlocul stagiunii în Liga 4 Alba, al cincilea eșalon competițional, cele mai prolifice echipe în plan ofensiv sunt liderul VCG Vințu de Jos – 56 de goluri, Academia Șona – 45 de goluri (ocupanta locului secund) și Cuprirom Abrud (clasată pe locul 5) – cu 34 de puncte.
Citește și: La un pas de tragedie din pricina fotbalului! Drama copilăriei golgheterului Romică David (Performanţa Ighiu)
Formația din Munții Apuseni dă și golgheterul eșalonului, pe experimentatul fotbalist Romică David care a înscris 17 goluri, jumătate din totalul realizărilor propriei formații. Fotbalistul în vârstă de 37 de ani a revenit după mai bine de un deceniu la Cuprirom Abrud, recent jucând în Hunedoara, la Gloria Geoagiu. În 2023, cu 34 de reușite, Romică David (Performanța Ighiu) a fost golgheter în Liga 4, ulterior trecând pe la Șoimul Băița și Gloria Geoagiu (în județul Hunedoara) și CS Zlatna (6 luni, în prima parte a anului trecut). În cele 10 runde, R. David are un procentaj remarcabil, de 1,7 goluri/meci, semnând mai multe reușite decât Arieșul Apuseni Baia de Arieș (14 goluri) și fiind la egalitate cu Limbenii Limba!
În ierarhia realizatorilor din prima parte a campionatului, Romică Ilie David este urmat de 3 jucători care au înscris, fiecare, câte 10 goluri, după cum urmează: Mihai Ratcu (VCG Vințu de Jos), Paul Gabriel Dani (Recolta Crăciunel, ultima clasată, cu 25 de goluri) și Alexandru Nicolae Greuruș (Rapid CFR Teiuș, penultima, cu 26 de reușite) – și pentru cei doi fiind aprecieri pentru randamentul ofensiv (procentaje de aproximativ 40 la sută).
Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, principalii marcatori ai formațiilor care activează în Liga 4, sunt următorii, în ordinea ierarhiei: *9 goluri: Alexandru Nicolae Costea (Academia Șona); *7 goluri: Laurențiu Nicolae Popa (Dacic Blandiana); *6 goluri: George Ioan Ghib (Inter Ciugud), Nicolae Emil Spătăcean și Ioan Rusu (ambii Nicolae Linca Cergău); *4 goluri: Bogdan Vasile Ștef (Limbenii Limba); *3 goluri: Dan Grigore Dumitraș și Tiberiu Mircea Grosu (ambii Arieșul Baia de Arieș), Felician Antonio Cordea și Sebastian Andrei Lapa (ambii Kinder Teiuș).
