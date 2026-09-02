Foto | Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat

Sute de copii și tineri au participat la orele de educație pentru sănătate și prim ajutor organizate de Crucea Roșie Filiala Alba în vacanța de vară: Despre ce au învățat

Echipa Filialei Alba a Crucii Roșii Române încheie o nouă vară în slujba comunității, pe parcursul căreia a desfășurat o serie extinsă de acțiuni dedicate educației pentru sănătate și promovării importanței cunoașterii regulilor de prim ajutor.

Angajații și voluntarii Crucii Roșii au fost prezenți în mai multe localități din județul Alba, aducând atelierul de prim ajutor și sfaturile de sănătate mai aproape de cei mici în cadrul taberelor de vară organizate de școli și centre educaționale. În paralel, echipele Crucii Roșii au ieșit în stradă și au organizat sesiuni informative cu caracter preventiv în timpul evenimentelor publice, competițiilor sportive și în cadrul punctelor de prim ajutor deschise în timpul caniculei. De asemenea, echipele organizației s-au aflat și în principalele zone turistice ale județului, precum Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, organizând acțiuni de promovare a importanței primului ajutor.

Una dintre cele mai recente activități din acest maraton estival s-a desfășurat la Sâncel, în cadrul școlii de vară găzduite de Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul”, sub coordonarea doamnei director Ioana Cătăuță.

Echipa Filialei Alba a Crucii Roșii Române, formată din 8 voluntari dedicați și dr. Mădălina Vesa, medic stomatolog, a organizat pentru copii ateliere de educație pentru sănătate și prim ajutor. Cei 165 de elevi de la ciclurile primar și gimnazial din cadrul școlii au învățat despre importanța igienei corporale și dentare pentru un stil de viață sănătos.

Totodată, elevii au asistat la demonstrații practice de prim ajutor și au avut ocazia să exerseze ei înșiși pe manechine de instruire tehnica de resuscitare cardio-pulmonară și manevra Heimlich, utilizată în caz de blocarea căilor respiratorii cu corpuri străine. La finalul întâlnirii, toți copiii participanți au fost răsplătiți pentru implicare cu mini-truse de prim ajutor și calendare tematice de educație pentru sănătate.

„Pentru noi, fiecare vară este o oportunitate de a fi în mijlocul comunităților locale, în tabere, școli sau la evenimentele publice, acolo unde este cea mai mare nevoie de educație preventivă.

În acțiunile noastre ne orientăm în principal pe educarea copiilor deoarece este foarte important ca deprinderea noțiunilor de prim ajutor și formarea unor obiceiuri sănătoase să se facă la vârste fragede. Ne bucurăm să vedem deschiderea comunităților locale, a cadrelor didactice și, mai ales, entuziasmul copiilor de a învăța cum să aibă grijă de sănătatea proprie sau cum să devină mici salvatori”, a declarat Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Crucea Roșie Română Filiala Alba continuăa seria acțiunilor preventive și în noul an școlar, prin proiectul „Educație pentru sănătate în școli”. Sesiunile informative sunt susținute în zeci de școli din județ de medici, asistenți medicali, nutriționiști și psihologi.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

În județul Alba, Crucea Roșie Română are un serviciu de ambulanță cu 9 autospeciale moderne, un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu și organizează cursuri de prim ajutor, de pregătire în caz de dezastre și de formare în diferite profesii medicale. În fiecare an, Filiala Alba a Crucii Roșii ajută mii de persoane vulnerabile, organizează cursuri de prim ajutor sau pentru sănătate pentru alte câteva mii de copii sau adulți și derulează numeroase campanii educative și de promovare a sănătății.

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