Cei doi bărbați, din Peru și Danemarca, reținuți în timpul unui ,,ritual spiritual” cu droguri de mare risc, cercetați în stare de arest preventiv. Hotărâre deficitivă la Curtea de Apel Alba Iulia

Curtea de Apel Alba Iulia a respins miercuri, 2 septembrie 2026, contestațiile celor 2 inculpați, cetățeni străini, împotriva măsurii arestării preventive pe o perioadă de 30 de zile dispusă de Tribunalul Hunedoara, în dosarul privind utilizarea drogurilor de mare risc la o ceremonie spirituală denumită Amazon Weekend organizată la o pensiune din județul Hunedoara.

Hotărârea Curtea este definitivă, astfel încât cei 2 inculpați vor fi cercetați în continuare în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc.

,,Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpații LOPEZ RODRIGUEZ ROMEL-DANIEL și CHRISTENSEN TORBEN VOLQUARDS, împotriva Încheierii Penale nr. 27/2026 din data de 30.08.2026 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Hunedoara în dosarul penal nr. 2478/97/2026. În baza art. 275 alin. 2 și 4 Cod procedură penală obligă inculpații LOPEZ RODRIGUEZ ROMEL-DANIEL și CHRISTENSEN TORBEN VOLQUARDS la plata sumei de câte 400 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se menționează în soluția pe scurt.

Reamintim că trei persoane, o femeie de cetățenie română și doi bărbați, unul din Peru și celălalt din Danemarca, sunt cercetate de DIICOT pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după ce ar fi organizat în județul Hunedoara un eveniment cu tematică spirituală, în cadrul căruia participanții urmau să consume Ayahuasca și alte substanțe interzise.

cei doi bărbați ar fi introdus în România droguri de mare risc, în contextul organizării, la o pensiune din localitatea Boșorod, a evenimentului „Amazon Weekend”, promovat ca o experiență de „reconectare cu sinele”, prin ritualuri ale Amazonului Peruvian.

Participarea, pe bază de recomandare, costa între 590 și 650 de euro de persoană și includea cazarea, masa și ceremoniile.

În cadrul ritualurilor urmau să fie consumate preparate de tip Ayahuasca, care conține DMT, și San Pedro, cactus ce conține mescalină – substanțe încadrate ca droguri de mare risc.

În urma percheziției efectuate la pensiune, anchetatorii au descoperit și ridicat peste 6,6 litri de substanță lichidă conținând mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene ce conțin psilocină și psilocibină, alte substanțe aflate în curs de expertizare, cântare de precizie și dispozitive destinate consumului de droguri.

La momentul intervenției, în bucătărie erau deja preparate pentru consum „ceaiurile” conținând droguri de mare risc, iar sala destinată ritualurilor era amenajată cu 11 saltele și recipiente pentru vomat.

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Hunedoara a dispus arestarea preventivă a celor doi inculpați și control judiciar față de inculpată.

Acțiunea a fost realizată împreună cu polițiștii SCCO Hunedoara și BCCO Alba Iulia, cu sprijinul jandarmilor din cadrul IJJ Hunedoara.

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