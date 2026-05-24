Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior

Ioana Oprean

acum 54 de minute

Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret după ce a tras focuri de armă în direcția Casei Albe, iar un trecător a fost împușcat.

Suspectul acuzat că a deschis focul în apropierea Casei Albe a fost identificat de forțele de ordine ca fiind Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, din Maryland, au confirmat mai multe surse pentru Fox News Digital, citat de The Independent, potrivit Mediafax.

Nasire Best a murit în timp ce era transportat la GW Medical Center, după ce a fost împușcat de agenții Serviciului Secret al SUA.

Oficialii au adăugat că suspectul avusese întâlniri anterioare cu Serviciul Secret și avea antecedente cunoscute de probleme de sănătate mintală.

Jurnaliștii care lucrau la Casa Albă au relatat că au auzit o serie de focuri de armă și li s-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă, potrivit AP.

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că ofițerii răspundeau la focurile de armă trase și a spus că va „informa publicul pe măsură ce vom putea”.

Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în acel moment.

Dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului Casei Albe, unde banda galbenă de delimitare a scenei crimei se întindea pe pavaj.

Ofițerii Serviciului Secret al SUA au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe pe sol.

Au fost observate și materiale medicale, inclusiv ceea ce păreau a fi mănuși chirurgicale violet și truse utilizate de obicei de personalul medical de urgență.

foto – Donald Trump (arhivă; cu rol ilustrativ)

Alertă copil dispărut 2026 | Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv

acum o oră

24 mai 2026

Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv În România fenomenul copiilor dispăruți rămâne alarmant. În perioada 20 mai 2025 – 20 mai 2026, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a înregistrat 10.566 de sesizări privind minori dispăruți, cu peste 600 mai multe […]

Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război

acum 7 ore

24 mai 2026

Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război Evoluția economiei României în primul trimestru din 2026 este comprabilă cu cea a economiei Ucrainei, țară aflată în război. Ambele au înregistrat scăderi economice în primul trimestru din 2026, însă contracția economiei din țara noastră a fost mai accentuată […]

Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului

acum 22 de ore

23 mai 2026

Film al regizorului Cristian Mungiu, laureat la Cannes 2026: Premiu care recompensează producții dedicate valorilor jurnalismului Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a câștigat Premiul François Chalais la Cannes Film Festival, au anunțat reprezentanții producției într-un mesaj publicat pe Instagram, potrivit Mediafax. „Suntem fericiți să anunțăm că FJORD a primit Premiul François Chalais, o distincție […]

