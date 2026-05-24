Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior

Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret după ce a tras focuri de armă în direcția Casei Albe, iar un trecător a fost împușcat.

Suspectul acuzat că a deschis focul în apropierea Casei Albe a fost identificat de forțele de ordine ca fiind Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, din Maryland, au confirmat mai multe surse pentru Fox News Digital, citat de The Independent, potrivit Mediafax.

Nasire Best a murit în timp ce era transportat la GW Medical Center, după ce a fost împușcat de agenții Serviciului Secret al SUA.

Oficialii au adăugat că suspectul avusese întâlniri anterioare cu Serviciul Secret și avea antecedente cunoscute de probleme de sănătate mintală.

Jurnaliștii care lucrau la Casa Albă au relatat că au auzit o serie de focuri de armă și li s-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă, potrivit AP.

Într-o postare pe rețelele de socializare, directorul FBI, Kash Patel, a afirmat că ofițerii răspundeau la focurile de armă trase și a spus că va „informa publicul pe măsură ce vom putea”.

Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în acel moment.

Dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului Casei Albe, unde banda galbenă de delimitare a scenei crimei se întindea pe pavaj.

Ofițerii Serviciului Secret al SUA au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe pe sol.

Au fost observate și materiale medicale, inclusiv ceea ce păreau a fi mănuși chirurgicale violet și truse utilizate de obicei de personalul medical de urgență.

