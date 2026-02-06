Impozitul pe proprietate 2026 | Într-un oraș din Alba persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav li se va returna o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale

Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 5 februarie 2026, că la nivel local s-a găsit o soluție pentru ca persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav să li se returneze o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale.

„O comunitate puternică este cea care are grijă de toți cetățenii săi, inclusiv de cei vulnerabili.

La Aiud, am răspuns sesizărilor persoanelor cu dizabilități și am decis să găsim soluții concrete pentru a-i sprijini să plătească în continuare taxe și impozite reduse.

Chiar dacă noua legislație fiscală a eliminat scutirile pentru persoanele cu handicap, am găsit, împreună cu colegii din primărie, o soluție prin care să returnăm o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat și grav. Este un gest de normalitate și respect față de oameni care se confruntă zilnic cu dificultăți pe care nu le-au ales.

Le mulțumesc colegilor consilieri PSD și UDMR pentru că, după ce am dezbătut împreună această propunere, o vor susține în viitoare ședință a Consiliului Local. Dacă va fi adoptată, vom fi a doua administrație locală din țară care o pune în practică.

Sper că pentru această hotărâre să avem pentru prima dată un consens în consiliul local, să lăsăm la o parte disputele politice sterile și să arătăm solidaritate pentru comunitate.

Pentru bugetul local e un efort mic, dar pentru semenii noștri care poartă povara unei dizabilități este o dovadă că îi înțelegem, îi respectăm și, mai ales, îi ajutăm. Doar împreună, uniți și solidari, suntem puternici!”, este anunțul primarului municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

