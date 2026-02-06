Curier Județean

Impozitul pe proprietate 2026 | Într-un oraș din Alba persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav li se va returna o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

Impozitul pe proprietate 2026 | Într-un oraș din Alba persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav li se va returna o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale

Primarul municipiului Aiud, Dragoș Crișan, a anunțat, joi, 5 februarie 2026, că la nivel local s-a găsit o soluție pentru ca persoanelor încadrate în grad de handicap accentuat și grav să li se returneze o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale. 

„O comunitate puternică este cea care are grijă de toți cetățenii săi, inclusiv de cei vulnerabili.

La Aiud, am răspuns sesizărilor persoanelor cu dizabilități și am decis să găsim soluții concrete pentru a-i sprijini să plătească în continuare taxe și impozite reduse.

Chiar dacă noua legislație fiscală a eliminat scutirile pentru persoanele cu handicap, am găsit, împreună cu colegii din primărie, o soluție prin care să returnăm o mare parte din impozitul pe clădirile rezidențiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat și grav. Este un gest de normalitate și respect față de oameni care se confruntă zilnic cu dificultăți pe care nu le-au ales.

Le mulțumesc colegilor consilieri PSD și UDMR pentru că, după ce am dezbătut împreună această propunere, o vor susține în viitoare ședință a Consiliului Local. Dacă va fi adoptată, vom fi a doua administrație locală din țară care o pune în practică.

Sper că pentru această hotărâre să avem pentru prima dată un consens în consiliul local, să lăsăm la o parte disputele politice sterile și să arătăm solidaritate pentru comunitate.

Pentru bugetul local e un efort mic, dar pentru semenii noștri care poartă povara unei dizabilități este o dovadă că îi înțelegem, îi respectăm și, mai ales, îi ajutăm. Doar împreună, uniți și solidari, suntem puternici!”, este anunțul primarului municipiului Aiud, Dragoș Crișan.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 41 de minute

în

6 februarie 2026

De

Criminalitatea stradală în Alba, în 2025: Cele mai multe furturi au ca țintă autoturismele și buzunarele oamenilor. Peste 1.500 de acțiuni au vizat prevenirea consumului de droguri În anul 2025, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a raportat scăderi importante ale criminalității, în special în zona infracțiunilor stradale, care au fost cu 12,6% mai puține față […]

Citește mai mult

Curier Județean

Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Peste 30.000 de sancțiuni și 624 de infracțiuni

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

6 februarie 2026

De

Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Peste 30.000 de sancțiuni și 624 de infracțiuni În anul 2025, polițiștii rutieri din județul Alba au constatat 624 de infracțiuni la regimul rutier, cele mai multe fiind pentru conducere sub influența alcoolului (141 de fapte), urmate de conducerea fără permis (111) și conducerea […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT RUTIER în Alba: Impact între două vehicule la Războieni-Cetate

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

6 februarie 2026

De

ACCIDENT RUTIER în Alba: Impact între două vehicule la Războieni-Cetate Un accident rutier s-a produs vineri după amiază la Războieni-Cetate. „Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigura măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Războieni Cetate. În accident rutier sunt 2 auto implicate, fără persoane încarcerate. Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu […]

Citește mai mult