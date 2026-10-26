9.000 de cereri restante, 14.000 de decizii emise și un sistem informatic care a încetinit reforma pensiilor: Ce spun reprezentanții Casei Județene de Pensii Alba despre întârzieri

Peste 18.000 de solicitări s-au acumulat în contextul implementării noii legi a pensiilor, pe fondul întârzierilor în dezvoltarea aplicațiilor informatice și al resurselor umane limitate. În perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, Casa Județeană de Pensii Alba a emis aproximativ 14.000 de decizii, dintre care 4.000 pentru cazuri noi. Conducerea instituției recunoaște restanțele și nemulțumirile pensionarilor, dar atrage atenția că întârzierile nu pot fi analizate fără a lua în calcul blocajele informatice, personalul disponibil și volumul efectiv de muncă.

„Activitatea Casei Județene de Pensii Alba trebuie înțeleasă în contextul schimbărilor legislative majore intervenite în sistemul public de pensii începând cu 1 septembrie 2024, al dezvoltării etapizate a aplicațiilor informatice necesare implementării noii legislații și al volumului considerabil de solicitări gestionate de personalul instituției.

Pentru o informare corectă a beneficiarilor, considerăm necesară prezentarea împrejurărilor în care s-au acumulat cererile restante, a activității desfășurate pentru soluționarea acestora și a condițiilor în care personalul instituției își îndeplinește atribuțiile.

La data de 31 august 2024, Casa Județeană de Pensii Alba înregistra un stoc de peste 9.000 de solicitări și documente depuse de beneficiari, în vederea valorificării veniturilor și sporurilor potrivit noii legislații a pensiilor.

Articolul 155 din Legea nr. 360/2023 a prevăzut recalcularea din oficiu, în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, a pensiilor care intrau sub incidența acestor dispoziții, prin valorificarea veniturilor și sporurilor dovedite prin adeverințe care îndeplinesc condițiile legale.

Aplicarea acestor prevederi a presupus însă existența unor aplicații informatice adaptate noilor reguli de calcul, care nu erau încă funcționale pentru toate operațiunile necesare.

Implementarea noii legi a pensiilor a necesitat modificări substanțiale ale sistemului informatic național.

Dezvoltarea și punerea în funcțiune a modulelor s-au realizat etapizat, astfel încât, potrivit situației operaționale a instituției, o mare parte dintre funcționalitățile necesare au devenit utilizabile abia în a doua parte a anului 2025.

În tot acest interval, activitatea instituției a continuat.

Începând cu 1 septembrie 2024, au fost înregistrate noi solicitări pentru stabilirea drepturilor de pensie, cereri de recalculare și cereri de revizuire a drepturilor, inclusiv cele întemeiate pe art. 94 din Legea nr. 360/2023.

Acumularea acestora a condus la constituirea unui alt stoc semnificativ, de peste 9.000 de cereri, distinct de solicitările existente la momentul intrării în vigoare a noii legi.

În paralel, personalul instituției a asigurat și alte operațiuni necesare administrării drepturilor de pensie, precum transformările în pensie pentru limită de vârstă, modificările gradului de invaliditate, suspendările și încetările plății drepturilor, punerea în executare a hotărârilor judecătorești și alte operațiuni efectuate din oficiu.

Toate aceste activități presupun timp de lucru, verificări și responsabilitate, chiar dacă nu se regăsesc întotdeauna în statisticile privind cererile depuse de beneficiari.

Volumul real de activitate nu poate fi evaluat exclusiv prin numărul cererilor înregistrate sau restante. În perioada octombrie 2025 – septembrie 2026, la nivelul Casei Județene de Pensii Alba au fost emise aproximativ 14.000 de decizii de pensie, dintre care circa 4.000 pentru cazuri noi.

Acest volum de activitate a fost realizat prin contribuția personalului de specialitate: 7 operatori și 3 verificatori pentru pensiile naționale, 5 angajați contractuali, precum și 3 salariați cu atribuții de operare și verificare în domeniul pensiilor internaționale.

Rezultatele trebuie analizate și în raport cu resursele umane disponibile. În contextul activităților de evaluare a pensiilor desfășurate potrivit Ordinului ministrului muncii și protecției sociale nr. 487/2021, instituției i-au fost alocate 14 posturi de inspectori și 4 posturi de referenți.

În prezent, în structura organizatorică a instituției sunt ocupate doar 10 posturi de inspectori, dintre care 5 sunt repartizate activității de stabilire a drepturilor de pensie, ceilalți desfășurând activități în compartimentele suport. De asemenea, sunt ocupate 3 posturi de referenți, personal care asigură activități logistice.

Această situație trebuie privită și în contextul diversității atribuțiilor instituției, care presupun asigurarea atât a activităților de specialitate, cât și a celor administrative și de suport, indispensabile funcționării acesteia.

Capacitatea efectivă de soluționare nu este determinată exclusiv de numărul total al angajaților, ci și de pregătirea și experiența acestora, de diversitatea atribuțiilor, de complexitatea dosarelor și de funcționalitatea aplicațiilor informatice.

Un rol esențial în procesul de stabilire și recalculare a pensiilor îl au aplicațiile informatice utilizate la nivel național.Atunci când sunt identificate erori sau dificultăți de funcționare, acestea sunt semnalate prin tichete de suport, iar analizarea și remedierea problemelor tehnice care depășesc competențele utilizatorilor necesită intervenția structurilor specializate.

Pentru personalul care operează și verifică dosarele, este esențial ca aplicațiile informatice să permită prelucrarea corectă a datelor și aplicarea corespunzătoare a regulilor de calcul prevăzute de lege.

Funcționalitatea aplicațiilor influențează nu doar ritmul de soluționare, ci și posibilitatea verificării și validării rezultatelor, astfel încât deciziile emise să reflecte drepturile legal cuvenite beneficiarilor.

O decizie de pensie emisă rapid, dar care conține erori, nu reprezintă o soluție în beneficiul pensionarului.

Corectitudinea stabilirii drepturilor este o obligație la fel de importantă ca respectarea termenelor legale.

Conducerea Casei Județene de Pensii Alba cunoaște situația cererilor restante și dificultățile pe care întârzierile le creează beneficiarilor.

În acest sens, activitatea este monitorizată permanent, sunt stabilite priorități, sunt repartizate sarcini și sunt urmărite rezultatele, în vederea reducerii progresive a stocului de cereri nesoluționate, concomitent cu gestionarea solicitărilor curente.

Ne asumăm, ca echipă, responsabilitatea organizării activității și a îmbunătățirii rezultatelor, în limitele atribuțiilor și resurselor disponibile.

Înțelegem nemulțumirile persoanelor care așteaptă soluționarea cererilor de pensie. Fiecare întârziere poate afecta situația financiară a beneficiarilor și încrederea acestora în instituțiile publice.

În egală măsură, considerăm important ca efortul angajaților să fie cunoscut și evaluat corect. În spatele celor aproximativ 14.000 de decizii emise într-un singur an se află oameni care au analizat documente, au verificat date, au aplicat prevederi legislative complexe și și-au asumat responsabilitatea stabilirii unor drepturi de pensie.

Dincolo de cifre și statistici, activitatea unei instituții înseamnă oameni, responsabilități și condiții concrete de muncă.

Nu ignorăm întârzierile și nici dificultățile pe care acestea le creează beneficiarilor. Ne asumăm responsabilitatea măsurilor necesare pentru reducerea lor și continuăm eforturile pentru îmbunătățirea activității.

Considerăm însă că o evaluare obiectivă trebuie să privească nu doar ceea ce a rămas de soluționat, ci și ceea ce s-a realizat, condițiile în care s-a lucrat și cauzele care au influențat rezultatele.

Informarea corectă a publicului presupune prezentarea întregii realități: atât a cererilor rămase de soluționat, cât și a activității realizate, a resurselor disponibile și a dificultăților care au influențat ritmul de lucru. Respectul față de beneficiari înseamnă decizii corecte și emise la timp. Respectul față de angajați înseamnă recunoașterea muncii și evaluarea obiectivă a rezultatelor. Ambele reprezintă responsabilități pe care Casa Județeană de Pensii Alba și le asumă”, se arată într-un comunicat dat publicității luni, 26 octombrie 2026, de Casa Județeană de Pensii Alba.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal