Impozitele la locuinţe ar putea creşte din nou: Statul pregăteşte taxarea la valoarea lor de piaţă. Măsura, aplicată de la 1 ianuarie 2027

Guvernul României pregăteşte încă o schimbare majoră în modul de taxare a locuinţelor, deşi noile impozite abia au intrat în vigoare. Autorităţile plănuiesc trecerea la un sistem care va taxa proprietăţile la valoarea lor de piaţă, nu în funcţie de grilele fiscale. Măsura ar urma să fie aplicată de la 1 ianuarie 2027, odată cu finalizarea sistemului electronic de evaluare a proprietăţilor.

Guvernul a anunţat că reforma introdusă anul acesta pentru impozitul pentru proprietăţi este cumva tranzitorie, numai până la 1 ianuarie 2027. De atunci ar urma ca românii să plătească impozite calculate în funcţie de cota de piaţă. Deci, cu cât proprietatea este mai scumpă, cu atât şi impozitul va fi mai mare.

Analiştii economici spun că, în multe cazuri, vom vorbi din nou de taxe mult mai mari pentru case sau apartamente. În unele cazuri ar putea exista scăderi. Statul va ajunge, însă, să încaseze mai mult, per total.

Statul vrea să implementeze sistemul E-Proprietatea prin care impozitarea să ţină cont de valoarea de piaţă a locuinţelor, ceea ce va duce, în multe cazuri, la dublarea sau chiar la triplarea taxelor. Românii vor şti însă, la fel ca alţi europeni, care este preţul real al proprietăţilor şi nu vor mai cădea în plasa speculanţilor.

Nimeni nu monitorizează piaţa imobiliară din România. Soluţia propusă

Implementarea întârzie, însă, pentru că în România nimeni nu monitorizează piaţa imobiliară, iar munca de colectare a datelor este complicată. Statul ar trebui să adune informaţii de la evaluatori, notari sau chiar de la Cadastru pentru a lansa o bază de date naţională prin care toată lumea să ştie cât valorează proprietăţile şi ce impozit trebuie plătit.

„Singura şansă ar fi să facă exact cum s-a făcut în Franţa, Marea Britanie şi alte ţări civilizate, unde toate preţurile de tranzacţionare sunt publice” a spus agentul imobiliar Georgian Marcu.

Şi Marea Britanie are un sistem similar, funcţional din 1995.

„Lipsa datelor influenţează în mod negativ pe toţi. În momentul în care piaţa o ‘ia razna’, preţurile se duc foarte tare în sus, s-ar putea lua măsuri pentru temperarea creşterii de preţ” a explicat agentul imobiliar Georgian Marcu.

Proprietarii nu îşi vor mai putea supraevalua locuinţele

Iar proprietarii nu şi-ar mai putea supraevalua locuinţele, cum se întâmplă acum.

„Dacă văd o plajă de preţuri de 20-30% – întotdeauna vor încerca să-şi evalueze bunul în plaja superioară şi atunci e clar că există şi o creştere artificială a preţurilor” a explicat specialistul în imobiliare Ana-Maria Istrati.

Sistemul vine, însă, cu un preţ.

„Preţul” sistemului E-Proprietatea

„Dacă ar fi să ne gândim că în sistemul E-Proprietatea vor fi luate în calcul preţurile de tranzacţionare, din start vom vedea o ajustare la dublu, practic” a explicat Ana-Maria Istrati.

Practic, un apartament de două camere situat în zona zero a Capitalei, în Piaţa Victoriei, ar putea avea un impozit anual de 610 lei de la 356 de lei cât este acum. Şi asta după ce impozitele pentru locuinţe s-au dublat, la începutul anului.

Analiştii au şi alte nemulţumiri.

„Va genera costuri foarte, foarte mari de implementare şi administrare” a punctat specialistul în fiscalitate Gabriel Biriş.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI