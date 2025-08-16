Impozitarea progresivă, măsură care ar asigura venituri la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 ale Guvernului Bolojan. Fost ministru: „În toate țările dezvoltate din UE se aplică cu succes. În România, se iau bani de la seniori, mame, gravide și veterani de război”
Marius Budăi, fostul ministru al Muncii de la PSD, este de părere și susține din nou că România ar trebui să introducă impozitarea progresivă și că această măsură ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri ale Guvernului Bolojan.
Introducerea impozitului progresiv ar conduce la atragerea la bugetul de stat a unor venituri suplimentare de 59 de miliarde de lei anual, susține Marius Budăi pe contul său de Facebook.
Cu alte cuvinte, fostul ministru cere, din nou, să fie pedepsiți cu taxe mai mari cei mai productivi și bun-platnici dintre angajați. Budăi a mai făcut o afirmație similară și săptămâna trecută.
„În toate țările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Franța, Luxemburg, Belgia, Austria, Malta, Italia etc) se aplică cu succes impozitarea progresivă, în România, partidele de dreapta se încăpățânează să mențină cota unică și iau câte 100-200 de lei de la seniori, de la mame care își cresc copiii, de la gravide sau lăuze care își cresc copiii și de la veteranii de război. Impozitarea progresivă asigură venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan.
În scenariul prezentat de EUROMOD, în analiza sa pentru Comisia Europeană, cu o creștere de 2 puncte procentuale la cei cu venituri peste medie s-ar permite chiar revenirea tuturor celorlalte taxe la nivelul anterior. Deci, plătești un 12% la venit, dar nu mai plătești TVA de 21%, ci de 19%, nu mai plătești impozit pe dividende de 16% ci de 10%, nu mai plătești CASS la pensiile de peste 3.000 de lei”, a afirmat Budăi.
Actuala „cotă unică nu face altceva decât să majoreze decalajele din societate” și atrage atenția că „inegalitățile economice se vor accentua, iar cei săraci devin tot mai vulnerabili, iar cei bogați își sporesc averea”, mai spune el.
„Este timpul ca România să nu mai meargă pe contrasens cu restul țărilor dezvoltate din Uniunea Europeană și să aplicăm impozitarea progresivă, oricum la asta vom ajunge”, avertizează fostul ministru în aceeași postare.
Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, mai susține că România pierde anual 11,8 miliarde de euro din cauza menținerii cotei unice de impozitare de 10% aplicată tuturor veniturilor, indiferent de nivelul acestora.
Oficialul PSD nu a zis însă nimic din nou despre gaura neagră a economiei pe care instituțiile statului fie o tolerează, fie sunt incapabile să o reducă: evaziunea fiscală.
Reducerea evaziunii fiscale ar salva și bugetul și ar lăsa și salariații productivi și bun-platnici să câștige pe merit, nu să fie obligați să contribuie exponențial mai mult decât alții.
