Impozitarea progresivă, luată din nou în calcul. Ministru Finanțelor: „În România există un dezechilibru”

După ce discuția referitoare la impozitare bogaților a fost abandonată anul trecut, ministrul de Finanțe Adrian Câciu a afirmat într-un interviu că tema ar putea să fie reluată în acest an.

„Ceea ce trebuie să analizăm foarte atent, din punctul meu de vedere, este taxarea muncii versus taxarea capitalului. În România, spre deosebire de alte țări, există un dezechilibru, iar munca și valoarea adăugată sunt taxate mai puternic în contextul în care capitalul nu este la fel de echilibrat taxat sau nu la fel”, a spus Câciu.

Ministrul a mai spus că analiza va fi făcută impreună cu mediul economic și cu instituțiile financiare internaționale. Acesta a mai explicat că genul de considerații ”numai bogații sunt de vină și trebuie să plătească taxe” nu va face bine analizei, dar că într-adevăr, o discuție pe tema taxei de solidaritate merită reluată iar solidaritatea trebuie să existe.

Adrian Câciu a spus că discuția nu trebuie să ajungă în zona bogați versus săraci: ”Cred că o să ajungem într-o zonă în care o să așezăm regimul fiscal de așa manieră încât să încurajăm dezvoltarea clasei de mijloc. Pentru că orice societate civilizată din lumea aceasta are o clasă de mijloc puternic dezvoltat. Din păcate, România nu are această clasă de mijloc puternic dezvoltată. Nu se creează aceasta dincolo de stimulii economici și de accesul la capital, se creează și printr-o fiscalitate stimulativă. Noi nu am avut această ă fiscalitate stimulativă. Noi impozităm foarte mult munca. Cu cât muncești mai mult, cu atât plătești mai mult. Or asta descurajează performanța. Este o chestiune care ar trebui să ne dea de gândit. Ar trebui să ne ducem într-o zonă de rezonabilitate, pentru că dacă tu taxezi performanța vei inhiba acest lucru și iar performanța este calea către progres și dezvoltare”.

Câciu a mai explicat la Digi24, duminicp seară, că există o diferență între taxă de solidaritate și impozitarea progresivă, notează Mediafax.

„Sunt foarte diferite abordările: una e taxa de solidaritate și una este impozitarea progresivă. România este o insulă, din punctul meu de vedere, a unei așa zise cote unice, care nu există în România. Poate a existat în 2005, dar în momentul ăsta, România nu are o cotă unică. (…) Evident, eu cred că impozitarea progresivă și-a dovedit valoarea, pentru că a dus la progrese în cvasimajoritatea statelor lumii. Taxarea pe bază de cotă unică poate fi sau a putut fi bună pentru România, într-un anumit context. În acest context sau în contextul actual, cred că ar trebui să ne uităm mai atent dacă să rămânem în această zonă a unei sintagme – că, încă o dată, nu avem cotă unică, gen cotă unică -, sau este util să utilizăm instrumente progresive”, a spus ministrul.

Oficialul a mai explicat că discuția din coaliție va demara după ce membrii Guvernului vor avea primele analize făcute de instituțiile financiare internaționale. Acesta a spus că a cerut asistență financiară Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Comisiei Europene, astfel încât analiză pe regimul fiscal să nu fie una politizată, ci să fie una tehnică și ajustată la ceea ce înseamnă potențialul economic.

Ministrul Finanțelor a mai spus, despre o posibilă renunțare la cota unică și impunerea unui eventual impozit progresiv că poate să fie o abordare graduală de aplicare a noului regim fiscal.

„Analiza se va face pe mai multe etape. În cadrul ministerului de finanțe avem creat un Comitet consultativ la care din care vor face parte toate entitățile economice, asociațiile reprezentative ale patronatelor, dar și ale sindicatelor, precum și experți specialiști în consultant fiscal de top și reprezentanți ai pieței de piețe de capital și reprezentanți ai ASF și reprezentanți ai mediului academic și evident alături de ceea ce înseamnă analiza sectorială sau pe grupuri de lucru din acel comitet, vom aștepta ceea ce înseamnă analiza din partea instituțiilor financiare internaționale. În contextul în care vom avea un ansamblu de soluții și de evaluări și de studii care să fie foarte bine fundamentate, vom începe să le prezentăm în guvern. După analiza din guvern sau chiar în paralel cu analiza aceasta din guvern – și în paralel vom avea și dezbateri publice -, le putem duce în zona de dezbatere politică. Important pentru România este să-și regăsească echilibrul fiscal”, a precizat Adrian Câciu.

Ministrul a mai explicat că în România este un context regional în care pierde competitivitate prin fiscalitate: „Atât vecinii noștri unguri, cât și cei bulgari au impozite directe mai mici decât noi”.

Dacă noile impozite vor fi aplicate din 2023, ele se vor face gradual, a mai spus Câciu, însă este exclus ca românii să fie puși în situația de a depune toți declarații de avere.

„Vedem ce rezultă din această analiză. Decizia o vom lua probabil politic și va fi una graduală. După ce va fi luată decizia, se va aplica după 6 luni. Deci va fi un element de predictibilitate, iar acest calendar, dacă va fi unul gradual de aplicare, va fi stabilit public prin actele normative. Deci nu va fi o chestiune care, dacă ai luat o decizie astăzi, vei aplica de mâine. Asta este exclus. (…) Dar nu s-a discutat despre o declarație de avere. (…) Acum știți cum este cu declarațiile sau cu ceea ce înseamnă relația cu fiscul, unde vrem să ajungem. Cetățeanul ar trebui să nu mai facă niciun efort pentru a fi fiscalizat. Pur și simplu să primească de la bancă o notificare în care să i se spună: sau . Deci nu cu efortul cetățeanului trebuie să facă această relație, aceasta trebuie să fie exact cum este în America, America își face treaba singură și te înștiințează americanii dacă mai ai de plătit sau dacă ai de primit”, a explicat Adrian Câciu.

Sursa: dcbusiness.ro