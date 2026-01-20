Impozitare progresivă, după creșterile mari de taxe: Soluția Ministrului Muncii pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Asta e soluția în orice țară civilizată”

Ministrul Muncii propune un nou sistem de impozitare, după creșterile mari de taxe, ca o soluție pentru un sistem fiscal echitabil. „Are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale și analize care arată cât de mulți bani am putea colecta în plus”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că majorarea impozitelor pe proprietate a afectat în special românii cu venituri mici și a readus în discuție impozitarea progresivă ca soluție pentru un sistem fiscal mai echitabil. „Singura soluție este impozitarea progresivă”, a spus Florin Manole. Ministrul a recunoscut că părinții și soția au fost cei care au achitat impozitele majorate în familia sa: „Eu nu am proprietate”.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Digi24 că creșterea impozitelor pe proprietate s-a resimțit cel mai puternic în rândul persoanelor cu venituri reduse. Întrebat dacă a resimțit personal majorările, Manole a precizat că impozitele au fost plătite de familia sa.

„Au plătit părinții mei și soția mea, pentru că eu nu am o proprietate. Dar da, impozitele au crescut considerabil. (…) Soția a plătit pentru casa din Chitila aproximativ 1.200 de lei, față de patru-cinci sute de lei anul trecut. A fost o creștere consistentă”, a afirmat ministrul. Florin Manole a insistat însă că problema reală nu este impactul asupra familiilor cu venituri mari, ci efectul disproporționat asupra celor cu resurse financiare limitate. „Nu cei cu venituri mari din această țară sunt problema atunci când vorbim despre impozitele pe proprietate. Nu o să fiu aici ridicol și să zic că bugetul familiei a avut un impact enorm din chestiunea asta. Dar pentru oamenii cu venituri mici, această impozitare s-a simțit foarte mult și asta este o problemă”, a spus ministrul Muncii.

„Impozitarea progresivă, susținută de rapoarte ale Comisiei Europene”

În acest context, Manole a reiterat necesitatea introducerii impozitării progresive, pe care o consideră o soluție aplicată „în orice țară civilizată din Uniunea Europeană”. „Este soluția pentru a nu pune presiune egală pe cei cu venituri mici și pe cei cu venituri mari. (…) Nu se exclud. Pentru că sunt și companii de stat cu profituri foarte bune. E oficial asta.

Sunt și companii cu cifre îngrozitoare și asta este o o problemă reală. Sunt și zone în care colectăm, zone în care nu colectăm TVA. Deci, într-adevăr, inclusiv în zona de muncă, inspecția muncii trebuie să fie și mai activă decât a fost până acum și să găsească, acolo unde e cazul, mai multe nerespectări ale legii și să le sancționeze.

Au crescut amenzile pentru munca la negru și e bine că au crescut și trebuie să crească atunci când se încalcă legea. Inclusiv pentru dreptul antreprenorilor care lucrează cinstit și care au de la cei care nu lucrează cinstit o concurență neloială.

Deci e foarte important să existe într-adevăr și această mână forte a aplicării legii de către stat”, a punctat ministrul. Impozitarea progresivă „are în spate rapoarte ale Comisiei Europene, ale Băncii Mondiale și analize care arată cât de mulți bani am putea colecta în plus. Este extrem de importantă”, a concluzionat Florin Manole.

