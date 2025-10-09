Importanța cunoașterii primului ajutor! „A ști sau a nu fi?”, campanie de conștientizare derulată de Crucea Roșie Filiala Alba
Importanța cunoașterii primului ajutor! „A ști sau a nu fi?”, campanie de conștientizare derulată de Crucea Roșie Filiala Alba
Crucea Roșie Română Filiala Alba lansează campania „A ști sau a nu fi?”, menită să crească nivelul de conștientizare privind importanța cunoașterii regulilor de prim ajutor. Inițiativa include ateliere și acțiuni publice în județ.
Mai mult decât atât, totodată se continuă proiectul „Generația care salvează vieți”, prin care elevii de liceu sunt instruiți gratuit.
Citește și: „Nu, infirmiera nu e menajera ta personală”. Reacția unui medic din Aiud la comportamentul lipsit de respect al unor pacienți din spitale
Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează campania publică „A ști sau a nu fi?” prin care încercă să conștientizeze populația cu privire la importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor. Campania va presupune acțiuni de promovare în întreg județul, ateliere de prim ajutor organizate în spații publice sau în cadrul unor evenimente publice.
În paralel, organizația va continua proiectul „Generația care salvează vieți” prin care Crucea Roșie Română Filiala Alba instruiește gratuit în acordarea primului ajutor toți elevii de liceu din județul Alba. Aceste proiecte sunt derulate în contextul în care România este plasată mereu pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care știu să aplice manevrele de prim ajutor într-o situație de urgență. Potrivit statisticilor, 9 din 10 români nu știu cum să reacționeze corect într-o situație de urgență și cum să aplice primul ajutor.
„Cunoașterea noțiunilor de acordare a primului ajutor sunt extrem de importante. Oricare dintre noi am putea să ne aflăm într-o situație de urgență în care viața unui om să depindă de modul în care acționăm și de ceea ce știm să facem pentru a-i salva viața. Poate fi o persoană dragă, un coleg, un prieten sau un necunoscut, iar fiecare secundă contează. De aceea, am lansat o campanie de conștientizare a importanței primului ajutor și îi provocăm pe cetățeni, indiferent de vârstă, să răspundă la întrebarea „A ști sau a nu fi?”, o întrebare care poate avea un răspuns fericit pentru cei care înțeleg că fiecare dintre noi este, de fapt, primul ajutor”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.
Crucea Roșie este cel mai important furnizor de cursuri de prim ajutor din România. În fiecare an, Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează cursuri de prim ajutor pentru adulți, tineri și adolescenți, precum și ateliere sau lecții de prim ajutor pentru copii. Cursurile sunt predate de cadre medicale cu pregătire și experiență în domeniul acordării primului ajutor, au o durată de 12 ore, sunt acreditate internațional și abordează principalele situații de urgență ce pot să apară în viața de zi cu zi.
În acest an, Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează și proiectul „Generația care salvează vieți” prin care va cursa gratuit peste 12.000 de elevi, respectiv toți liceenii din județ. Acesta este sprijinit financiar de companiile Star Assembly și Star Transmission, fiind cel mai amplu proiect din România de pregătire a adolescenților și tinerilor în acordarea primului ajutor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiștii din Blaj după ce s-a urcat BĂUT la volan. Oamenii legii au descoperit o alcoolemie alarmantă
VIDEO | Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiști! Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă, cu mult peste limita legală Un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Șona, a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins la volanul sub influența băuturilor alcoolice. Mai exact, în data de 9 octombrie 2025, în jurul […]
Benvenuti redeschide magazinul din Alba Mall, cu un nou concept – reduceri, stil și o nouă experiență de shopping!
Benvenuti redeschide magazinul din Alba Mall, cu un nou concept – reduceri, stil și o nouă experiență de shopping într-un spațiu complet renovat cu design modern Brandul românesc de încălțăminte și marochinărie, Benvenuti, anunță redeschiderea magazinului din Alba Mall, într-un spațiu complet renovat și cu un design modern. Magazinul rămâne în aceeași locație, din Alba […]
Șofer din Noșlac, cercetat de polițiști: S-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani
Șofer din Noșlac, cercetat de polițiști: S-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani Un șofer din Noșlac este cercetat de polițiști după ce s-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat de aproape doi ani. Potrivit IPJ Alba, la data de 8 octombrie 2025, în jurul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
SPRIJIN financiar de la Ministerul Dezvoltării pentru 74 de instituții publice de spectacole din subordinea autorităților locale: Ce instituție din Alba este pe lista beneficiarilor
SPRIJIN financiar de la Ministerul Dezvoltării pentru 74 de instituții publice de spectacole din subordinea autorităților locale: Ce instituție din...
Mamele ar putea fi din nou scutite de plata CASS, după votul din Senat. Cât de repede ar putea intra această măsură în aplicare
Mamele ar putea fi din nou scutite de plata CASS, după votul din Senat Senatul a dat vot favorabil proiectelor...
Știrea Zilei
FOTO | ,,Drumul caselor și șurilor cu acoperiș de paie”, finalizat! A fost făcută recepția investiției în valoare de 7 milioane de lei
FOTO | ,,Drumul caselor și șurilor cu acoperiș de paie”, finalizat! A fost făcută astăzi recepția investiției în valoare de...
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de marfă în Blaj
TRAGEDIE în Alba: Un tânăr de 23 de ani, DECEDAT după ce a fost lovit MORTAL de un tren de...
Curier Județean
VIDEO | Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiștii din Blaj după ce s-a urcat BĂUT la volan. Oamenii legii au descoperit o alcoolemie alarmantă
VIDEO | Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiști! Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă, cu mult peste limita legală Un...
Importanța cunoașterii primului ajutor! „A ști sau a nu fi?”, campanie de conștientizare derulată de Crucea Roșie Filiala Alba
Importanța cunoașterii primului ajutor! „A ști sau a nu fi?”, campanie de conștientizare derulată de Crucea Roșie Filiala Alba Crucea...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România
9 octombrie | Ziua Națională a Comemorării Victimelor Holocaustului din România La 9 octombrie este marcată, în ţara noastră, Ziua...
9 octombrie: Ziua mondială a poştei. Rol vital în viaţa oamenilor şi a societăţilor de afaceri
9 octombrie: Ziua mondială a poștei – un rol esențial în viața oamenilor și a afacerilor Marcată, în fiecare an,...