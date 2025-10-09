Importanța cunoașterii primului ajutor! „A ști sau a nu fi?”, campanie de conștientizare derulată de Crucea Roșie Filiala Alba

Crucea Roșie Română Filiala Alba lansează campania „A ști sau a nu fi?”, menită să crească nivelul de conștientizare privind importanța cunoașterii regulilor de prim ajutor. Inițiativa include ateliere și acțiuni publice în județ.

Mai mult decât atât, totodată se continuă proiectul „Generația care salvează vieți”, prin care elevii de liceu sunt instruiți gratuit.

Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează campania publică „A ști sau a nu fi?” prin care încercă să conștientizeze populația cu privire la importanța cunoașterii regulilor de acordare a primului ajutor. Campania va presupune acțiuni de promovare în întreg județul, ateliere de prim ajutor organizate în spații publice sau în cadrul unor evenimente publice.

În paralel, organizația va continua proiectul „Generația care salvează vieți” prin care Crucea Roșie Română Filiala Alba instruiește gratuit în acordarea primului ajutor toți elevii de liceu din județul Alba. Aceste proiecte sunt derulate în contextul în care România este plasată mereu pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul persoanelor care știu să aplice manevrele de prim ajutor într-o situație de urgență. Potrivit statisticilor, 9 din 10 români nu știu cum să reacționeze corect într-o situație de urgență și cum să aplice primul ajutor.

„Cunoașterea noțiunilor de acordare a primului ajutor sunt extrem de importante. Oricare dintre noi am putea să ne aflăm într-o situație de urgență în care viața unui om să depindă de modul în care acționăm și de ceea ce știm să facem pentru a-i salva viața. Poate fi o persoană dragă, un coleg, un prieten sau un necunoscut, iar fiecare secundă contează. De aceea, am lansat o campanie de conștientizare a importanței primului ajutor și îi provocăm pe cetățeni, indiferent de vârstă, să răspundă la întrebarea „A ști sau a nu fi?”, o întrebare care poate avea un răspuns fericit pentru cei care înțeleg că fiecare dintre noi este, de fapt, primul ajutor”, a spus Adrian Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Crucea Roșie este cel mai important furnizor de cursuri de prim ajutor din România. În fiecare an, Crucea Roșie Română Filiala Alba organizează cursuri de prim ajutor pentru adulți, tineri și adolescenți, precum și ateliere sau lecții de prim ajutor pentru copii. Cursurile sunt predate de cadre medicale cu pregătire și experiență în domeniul acordării primului ajutor, au o durată de 12 ore, sunt acreditate internațional și abordează principalele situații de urgență ce pot să apară în viața de zi cu zi.

În acest an, Crucea Roșie Română Filiala Alba derulează și proiectul „Generația care salvează vieți” prin care va cursa gratuit peste 12.000 de elevi, respectiv toți liceenii din județ. Acesta este sprijinit financiar de companiile Star Assembly și Star Transmission, fiind cel mai amplu proiect din România de pregătire a adolescenților și tinerilor în acordarea primului ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI