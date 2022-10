Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă în comuna Mogoș: A fost solicitat avizul din partea APM Alba

În țara lui „nu se poate”, un medic din Apuseni dă exemplu de profesionalism și dedicare: Mesajul emoționant al unei tinere mame

O tânără din Apuseni, proaspătă mămică a unei fetițe, ne-a povestit cum a decurs nașterea primului său copil și a ținut să-i mulțumească prin intermediul ziarulunirea.ro, medicului care a monitorizat-o pe parcursul sarcinii și cadrelor medicale cu care a interacționat la Spitalul Orășenesc Câmpeni.

„Am născut la spital de stat… Ca și la privat! M-am internat cu o săptămână înainte de a naște cu un început de pneumonie la Spitalul Orășenesc Câmpeni! Am fost tratată exemplar de frumos, de la infirmiere până la doctori.. Toată lumea a fost atentă și caldă în vorbe. Ce mult contează o vorbă bună.

Toată sarcina mea a fost monitorizată de domnișoara doctor L. MORAR, fiind un om pregatit, un om cu care creezi o legătură și care îți răspunde la orice întrebare, oricând, cu drag!

Fetița mea s-a lăsat așteptată…Și trecusem de termen fără ca să am nici o durere, însă eram tratată pentru răceală și eram sub supravegherea dânsei, simțindu-mă în siguranță. Speram totuși atât eu cât și domnișoara doctor să se declanșeze nașterea naturală, însă nu a fost să fie asa și am acționat la planul B.. Cezariană! A fost o naștere minunată! Domnul doctor anestezist mi-a făcut o anestezie extrem de ușoară, iar asistentele au fost minunate!

Cât despre domnișoara doctor Morar care cu multa implicare și deschisa la opțiunea mea de prelevare celule stem și care a efectuat cu succes aceasta procedura, o premiera pentru acest Spital.. nu mai am cuvinte.

O apreciez enorm!

După câteva ore mi s-a adus fetita pentru puțin timp la mine, iar a doua zi am fost dusa pe neonatologie la ea! Bineînțeles ca am fost foarte cuminți și am ajuns repede acasă lângă tati, cu bine!

Totul a mers ca pe roti, cu emoții, cu multă fericire si entuziasm din partea noastră, cu multă dedicare si devotament, grija si profesionalism din partea personalului medical!

Am ținut sa povestesc experienta noastră pentru a demonstra ca SE POATE! Mii de mulțumiri! Mami, tati și Sarah”, a transmis tânăra mămică pentru ziarulunirea.ro