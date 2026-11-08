Curier Județean

13 noiembrie | Spectacolul ,,Nu vreau să vorbesc despre asta”, susținut de Trupa Gepetto la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Intrare liberă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

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Spectacolul ,,Nu vreau să vorbesc despre asta”, susținut de Trupa Gepetto la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Intrare liberă

Vineri, 13 noiembrie, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc spectacolul ,,Nu vreau să vorbesc despre asta”, susținut de Trupa Gepetto.

Petrecerea Divorțaților

,,Câte lucruri rămân nespuse în adolescență? Câte gânduri, întrebări, temeri sau emoții se ascund în spatele unui „Sunt bine”? Trupa Gepetto vă invită la un spectacol despre adolescență, relații, comunicare și acele lucruri despre care nu ne este întotdeauna ușor să vorbim.Un spectacol construit prin munca și creativitatea tinerilor, cu scenariu colectiv semnat de Trupa Gepetto.”, se arată într-un comunicat transmis de organizatori cu privire la eveniment.

Informații despre spectacol: 

  • 13 noiembrie | ora 17:00
  • Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
  • INTRAREA LIBERĂ

Proiect susținut de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. De asemenea, trupa Gepetto susținută de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

,,Vă așteptăm să fiți alături de noi!”, au mai transmis organizatorii.

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