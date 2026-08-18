Ilie Năstase, predicție explozivă despre droguri: „Fac pariu că o să le legalizeze”

Fostul lider mondial din tenis Ilie Năstase lansează o predicție controversată despre viitorul României: drogurile ar putea fi legalizate în următorii ani. Declarația vine în contextul unui atac dur la adresa clasei politice și a noii generații de politicieni.

„Fac pariu că ăștia o să legalizeze drogurile. Vă spun eu acum, astăzi! Nu știu ce zi e, dar vă spun că așa o să se întâmple”, a declarat Năstase într-un interviu acordat ProSport.

Fost parlamentar, Ilie Năstase și-a legat predicția de experiența sa din politică și de modul în care, susține el, sunt adoptate legile în România.

„Și eu am stat în Parlament trei ani și am văzut cum legile cu scăpări se votează cu două mâini pe sus, iar, la legile bune, se uită toți în tavan”, a afirmat fostul tenismen.

Năstase a criticat și actuala clasă politică, susținând că aceasta va fi înlocuită treptat de o nouă generație. „În locul lor, știți cine vine? Vin copiii lor! Și ei o să facă mai rău”, a spus acesta. Fostul sportiv a afirmat, fără să prezinte dovezi, că în actualul Parlament s-ar afla aproximativ 60 de copii ai unor politicieni.

România nu a legalizat drogurile

În prezent, România are una dintre abordările restrictive în privința drogurilor. Legea nr. 143/2000 sancționează penal cultivarea, producerea, cumpărarea sau deținerea fără drept a drogurilor pentru consum propriu.

Pentru drogurile de risc, pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda, în timp ce în cazul drogurilor de mare risc pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Există însă o diferență juridică importantă: consumul în sine nu constituie o infracțiune autonomă, însă procurarea sau deținerea drogurilor pentru consum propriu poate atrage răspunderea penală.

Europa schimbă abordarea în privința cannabisului

În timp ce România menține legislația restrictivă, mai multe state europene au introdus forme limitate de reglementare a cannabisului.

Cehia, Germania, Luxemburg și Malta permit, în anumite condiții, cultivarea cannabisului la domiciliu. Germania și Malta au introdus și forme de acces prin asociații de cultivare, iar Olanda testează un sistem de producție reglementată destinat aprovizionării coffeeshop-urilor.

Aceste modele nu înseamnă însă legalizarea tuturor drogurilor. Reglementările diferă semnificativ de la un stat la altul, iar la nivelul Uniunii Europene nu există o legislație unică privind consumul sau posesia cannabisului pentru uz personal.

În România, un proiect care prevedea dezincriminarea deținerii a până la trei grame de cannabis pentru consum propriu a fost respins de Senat în 2023.

Dezincriminarea nu înseamnă legalizare. Prima presupune eliminarea sau reducerea sancțiunii penale pentru anumite fapte, în timp ce legalizarea presupune instituirea unui cadru legal care permite producerea, posesia sau distribuția în anumite condiții.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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