Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, din nou față în față: Scandalul neplafonării prețurilor la alimente zguduie Coaliția și pune în pericol stabilitatea Guvernului

Bolojan și Grindeanu, față în față: Scandalul cu prețurile la alimente tulbură Coaliția și amenință viitorul Guvernului

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au ajuns din nou față în față, după scandalul aprins legat de neplafonarea prețurilor la alimentele de bază. Situația a tensionat serios relațiile din Coaliția PSD-PN-USR-UDMR și a pus sub semnul întrebării stabilitatea Guvernului condus de Bolojan.

Luni, premierul ar putea chiar să decidă dacă mai rămâne sau nu la Palatul Victoria, semn că presiunea internă și cea publică au ajuns la un nivel greu de gestionat.

Liderii celor patru partide din coaliție sunt așteptați astăzi la Palatul Cotroceni, după invitația președintelui Nicușor Dan, care încearcă să calmeze spiritele.

Discuțiile nu se rezumă doar la problema prețurilor, ci și la reforma administrației locale, ce presupune cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani. Măsura a stârnit proteste și critici dure, alimentând și mai mult nemulțumirile din interiorul alianței.

Scandalul a luat amploare weekendul trecut, după ce premierul Bolojan a respins, în ședința de Guvern din 12 septembrie, propunerea Ministerului Agriculturii de a prelungi plafonarea prețurilor la alimente.

Social-democrații au susținut menținerea măsurii, dar Bolojan a decis altfel, ceea ce a aprins conflictul.

Pentru a calma situația, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat sâmbătă că hotărârea de a renunța la plafonare a fost luată în coaliție, cu acordul tuturor.

Însă imediat au apărut voci care au contrazis-o. Fostul ministru Adrian Câciu a spus că nu a existat un consens real, iar actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, i-a dat dreptate, subliniind că decizia nu a fost deloc atât de unanimă cum s-a prezentat oficial.

Toate aceste contre publice au amplificat impresia că între partenerii de guvernare fisurile sunt tot mai adânci. Pe de o parte, Bolojan încearcă să transmită fermitate și să impună reformele promise, pe de altă parte, PSD și o parte dintre aliați îl acuză că forțează decizii fără să le discute serios în coaliție.

În acest context, întâlnirea de la Cotroceni va fi un test decisiv: fie liderii reușesc să ajungă la o înțelegere, fie Guvernul Bolojan intră într-o criză politică ce poate duce chiar la căderea lui.

