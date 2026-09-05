Călin Georgescu, primit cu scandări la Codăești-Vaslui: „Căline, Căline, poporul e cu tine!”
Călin Georgescu, primit cu scandări la Codăești-Vaslui: „Căline, Căline, poporul e cu tine!”
Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost prezent, sâmbătă, în județul Vaslui, unde a fost întâmpinat de câteva sute de persoane în piața agroalimentară din Codăești. Susținătorii au scandat „Georgescu – președinte!” și „Căline, Căline, poporul e cu tine!”.
Călin Georgescu a discutat cu comercianții, a apreciat produsele locale și a oferit autografe. Vizita la Codăești fusese anunțată pe pagina sa de Facebook.
În paralel, pe rețelele de socializare a circulat un program neoficial al vizitei, care includea mai multe opriri în județ. Printre acestea se numărau statuia lui Ștefan cel Mare de la Băcăoani, o biserică din comuna Lipovăț, o fabrică de mobilă și participarea la Târgul Meșterilor Populari din Parcul Copou.
O parte dintre aceste puncte au fost însă infirmate. Reprezentanții fabricii de mobilă au anunțat că vizita lui Călin Georgescu nu va avea loc.
Și o eventuală întâlnire la biserica din Lipovăț a fost respinsă categoric de reprezentanții Episcopiei Hușilor. Instituția a transmis că nu a primit nicio solicitare și că nu aprobă evenimente cu caracter politic în lăcașurile de cult.
„Nu este permisă niciun fel de coabitare între credință și politică, în spațiul sacru al bisericii”, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Hușilor, Cosmin Gubernat.
Potrivit acestuia, bisericile și ansamblurile parohiale din eparhie sunt destinate exclusiv activităților liturgice, cultural-misionare și social-filantropice. Episcopia a precizat, de asemenea, că nu a acordat și nu va acorda permisiunea pentru filmări sau fotografii în lăcașurile de cult în scopuri politice.
Reprezentantul Episcopiei a invocat și regulamentul Bisericii Ortodoxe Române, care interzice folosirea în scopuri politice a persoanelor, spațiilor, slujbelor sau însemnelor bisericești și participarea preoților la manifestații politice neautorizate de Biserică.
Astfel, în timp ce Călin Georgescu a avut parte de o primire entuziastă la Codăești, o parte dintre opririle vehiculate în programul său de la Vaslui au rămas neconfirmate sau au fost respinse oficial de instituțiile și reprezentanții vizați.
sursa: Agerpres
foto – cu rol ilustrativ
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