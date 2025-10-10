Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale”

Ilie Bolojan, despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale. ”

Ilie Bolojan a afirmat joi că România va trece fără probleme peste sezonul rece, întrucât dispune de suficiente surse de producție a energiei. El a adăugat că nu există motive de îngrijorare privind un eventual blackout, deoarece țara are și opțiunea de a achiziționa energie de pe piețele externe în momentele cu consum ridicat.

„Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem o astfel de situație, pentru că există capacitățile de producție pentru cea mai mare parte a perioadei, iar în momentul în care avem o subproducție în România vom achiziționa de pe piețele externe. Un element important este că conectivitatea acestei regiuni cu Europa Centrală, cu Europa de Vest, unde Franța, fiind cel mai mare producător de nuclear, are un preț constant în bandă mai mic și ne-ar putea livra în orele respective, să spunem, o energie nu atât de scumpă nu o putem face, pentru că pe relația România Ungaria-Austria nu există un sistem de interconectare care să ne ofere capacitățile pentru a achiziționa în aceste ore de vârf cantitatea suplimentară și asta e o altă direcție pe care trebuie să o lucrăm”, a declarat Ilie Bolojan, joi la postul B1 Tv.

Întrebat despre situația energetică a țării în această iarnă, premierul a declarat că privește cu optimism perioada care urmează.

„Această iarnă ar trebui să o trecem în condiții normale. Sper să fie o iarnă cu temperaturi rezonabile și nu ar trebui să avem probleme deosebite”, a mai spus politicianul.

Șeful Guvernului a subliniat că România dispune de suficiente capacități de producție pentru acoperirea necesarului în cea mai mare parte a timpului, iar pentru perioadele de vârf va apela la importuri din regiune.

„Există momente în care avem o suproducție și exportăm energie, dar și ore de deficit, când cumpărăm. Problema e că nu avem o interconectare suficientă pe relația România-Ungaria-Austria, ceea ce ne limitează posibilitățile de import în orele de vârf”, a completat el.

