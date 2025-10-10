Prețuri energie 2026 | Cât vom plăti pentru factura la curent de anul viitor. Furnizorii de energie au afișat noile tarifele

Locuitorii din județul Alba vor plăti, începând cu 1 ianuarie 2026, tarife semnificativ diferite pentru energia electrică, în funcție de furnizorul ales.

Conform datelor publicate de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), ofertele pentru zona Transilvania Sud care include județul Alba, variază între 1,14 lei/kWh și 2,01 lei/kWh, diferențele dintre prețurile minime și maxime fiind considerabile.

Cele mai avantajoase oferte provin de la Hidroelectrica, urmată de Nova Power & Gas, în timp ce tarifele cele mai ridicate aparțin unor furnizori privați mai mici, precum Transenergo sau Photovoltaic Green Project.

Potrivit comparatorului ANRE, la un consum estimat, valoarea lunară a facturilor se situează între aproximativ 113 lei și 200 de lei, în funcție de companie și de tipul ofertei (concurențială sau serviciu universal).

Principalele oferte pentru Transilvania Sud (valabile și în județul Alba):

Hidroelectrica – „HE Viitor Hidro – Transilvania Sud”

* Tip ofertă: concurențială

* Energie regenerabilă: 98,7%

* Valoare factură estimată: 113,52 lei

* Preț unitar: 1,14 lei/kWh

Nova Power & Gas – „Nova Casnic preț fix 3 luni”

* Tip ofertă: concurențială

* Energie regenerabilă: 100%

* Valoare factură estimată: 119,06 lei

* Preț unitar: 1,19 lei/kWh

PPC Energie – „ppc energie verde Transilvania Sud”

* Tip ofertă: concurențială

* Energie regenerabilă: 100%

* Valoare factură estimată: 137,21 lei

* Preț unitar: 1,37 lei/kWh

E.ON Energie România – „E.ON Green Home”

* Tip ofertă: concurențială

* Energie regenerabilă: 100%

* Valoare factură estimată: 139,99 lei

* Preț unitar: 1,40 lei/kWh

Transenergo Microhidro SRL – „Oferta 2025–2026 Transilvania Sud”

* Tip ofertă: concurențială

* Energie regenerabilă: 50%

* Valoare factură estimată: 170,36 lei

* Preț unitar: 1,70 lei/kWh

Photovoltaic Green Project SRL – „Oferta 2025–2026”

* Tip ofertă: concurențială

* Energie regenerabilă: 50%

* Valoare factură estimată: 200,61 lei

* Preț unitar: 2,01 lei/kWh

Diferențe mari între ofertele de pe piață

Toate valorile includ costurile pentru energia activă, componentele fixe, tarifele reglementate pentru transport, distribuție, contribuția pentru cogenerare, certificatele verzi, acciza și TVA.

Potrivit ANRE, comparatorul are rol informativ, iar ofertele pot suferi modificări până la începutul anului viitor. Totuși, datele arată clar că alegerea furnizorului potrivit poate reduce semnificativ factura lunară.

„Diferențele dintre cea mai avantajoasă și cea mai scumpă ofertă depășesc 40%. Este recomandat ca fiecare consumator să compare atent opțiunile înainte de a semna un contract nou”, se arată în explicațiile oferite de ANRE.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI