VIDEO | Bianca Todorescu – campioană europeană și Alexandra Cazacu – vicecampioană europeană la powerlifting: Performanțe de top în Cehia ale sportivelor de la CS Unirea Alba Iulia
Două sportive de la CS Unirea Alba Iulia au obținut performanțe de top, sâmbătă, 2 mai 2026, la Campionatul Eurpean de Powerlifting de la Pilsen (Cehia).
Bianca Todorescu s-a încununat cu titlul de campioană europeană, iar Alexandra Cazacu a devenit vicecampioană europeană.
Bianca Todorescu a încheiat concursul cu un impecabil AUR la total (aur la împins din culcat, aur la genuflexiuni și aur la îndreptări) la categoria 52 kg tineret U23.
Astfel acordurile imnului național al României au răsunat iarăși în sala de concurs a competiției continentale de powerlifting.
Alexandra Cazacu a luat ARGINTUL la total (aur la genuflexiuni, bronz la împins din culcat și argint la îndreptări) la categoria 63 kg tineret U23.
Ambele sportive sunt pregătite la CS Unirea Alba Iulia de Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting.
„Este o zi de grație pentru sportul albaiulian. Performanțele celor două sportive sunt cu adevărat extraordinare. Pot spune cu mâna pe inimă că fetele acestea ar merita STATUI în Alba Iulia!
Doresc să mulțumesc încă o dată pentru sprijin tuturor celor care m-au ajutat, CS Unirea Alba Iulia și Agenția Națională pentru Sport! Mulțumesc și familiilor sportivelor și din nou familiei mele pentru sacrificiile făcute!”, a declarat Ovidiu Pănăzan.
foto-video: Federația Română de Powerlifting
